घी, तेल से लेकर बिस्किट तक... पतंजलि के सभी सामान होंगे सस्ते, बाबा रामदेव की कंपनी का बड़ा ऐलान

कल से देश में जीएसटी 2.0 की शुरुआत होने जा रही है और अब सिर्फ 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब रहेंगे. वहीं खत्म किए गए 12% और 28% के जीएसटी स्लैब में आने वाले ज्यादातर सामान इन्हीं दो कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे इनकी कीमतें घट जाएंगी. 22 सितंबर से पहले ही जीएसटी रिफॉर्म की दिशा में कदम उठाते हुए कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं और अब इसमें योगगुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी शामिल हो गई है, जिसकी ओर से अपने सभी सामानों की एमआरपी घटाने का बड़ा ऐलान रविवार को किया गया यानी सोमवार से पतंजलि घी से लेकर तेल-शैंपू तक सभी सस्ते हो जाएंगे.

पतंजलि फूड्स ने किया कटौती का ऐलान

पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में व्यापक कटौती की घोषणा की है, जो सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी रिफॉर्म के अनुरूप है. पतंजलि की लिस्ट में शामिल ये सामान फूड, नॉन-फूड दोनों कैटेगरियों में शामिल हैं. कंपनी की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, ग्राहकों को जीएसटी कट पूरा लाभ पहुंचाकर, पतंजलि फूड्स ने सरकार के सस्ते पोषण, स्वास्थ्य तथा मूल्य-आधारित विकल्प के संकल्प को और मजबूत किया है. कंपनी ने जिन सामानों के नए रेट्स जारी किए हैं, उनमें...

न्यूट्रेला सोया प्रोडक्ट

न्यूट्रेला चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स (1 किलो पैक): ₹210 से ₹190

न्यूट्रेला चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स (200 ग्राम पैक): ₹50 से ₹47

सोयम चंक्स, मिनी चंक्स और ग्रैन्यूल्स (1 किलो पैक): ₹150 से ₹140

सोयम 200 ग्राम पैक रेंज: ₹60 से ₹57

इसके साथ ही 45 ग्राम और 80 ग्राम के ट्रायल पैक मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही उपलब्ध हैं, हालांकि, इनकी मात्रो को बढ़ाया गया है.

बिस्कुट और कुकीज

दूध बिस्किट (35 ग्राम): ₹5.00 से ₹4.50

दूध बिस्किट (70 ग्राम): ₹10.00 से ₹9.00

कुरकुरे नारियल कुकीज़ (40 ग्राम): ₹5.00 से ₹4.50

आरोग्य बिस्किट (75 ग्राम): ₹10.00 से ₹9.00

क्रीमफीस्ट चॉकलेट बिस्किट (35 ग्राम): ₹5.00 से ₹4.50

बटर कुकीज (35 ग्राम): ₹5.00 से ₹4.50

मैरी बिस्किट (225 ग्राम): ₹30.00 से ₹27.00

मैरी बिस्किट (70 ग्राम): ₹10.00 से ₹9.00

नारियाल बिस्किट (68 ग्राम): ₹10.00 से ₹9.00

नूडल्स

पतंजलि ट्विस्टी टेस्टी नूडल्स (50 ग्राम): ₹10.00 से ₹9.35

आटा नूडल्स चटपटा (60 ग्राम): ₹12.00 से ₹11.25

ओरल केयर (दंत कांति रेंज)

दंत कांति प्राकृतिक टूथपेस्ट 200 ग्राम: ₹120 से ₹106

दंत कांति डी.सी एडवांस 100 ग्राम: ₹90 से ₹80

दंत कांति मेडिकेटेड ओरल जेल 100 ग्राम: ₹45 से ₹40

हेयर केयर (केश कांति रेंज)

केश कांति आंवला हेयर ऑयल 100 मिली: ₹48 से ₹42

केश कांति बाल क्लींजर (प्राकृतिक, रीठा, एलोवेरा, शिकाकाई, सिल्क और शाइन): ₹120 से ₹106

केश कांति हेयर क्लींजर नेचुरल 180एमएल: ₹100 से ₹89

हेल्थ-वेलनेस प्रोडक्ट्स

आंवला जूस 1000 मि.ली.: ₹150 से ₹140

गिलोय जूस 500 मि.ली.: ₹90 से ₹84

करेला जामुन जूस 500 मि.ली.: ₹150 से ₹140

बादाम पाक 500 ग्राम: ₹275 से ₹257

स्पेशल च्यवनप्राश 1 किलो: ₹360 से ₹337

पतंजलि घी

गाय का घी 900 मिली: ₹780 से ₹731

गाय का घी 450 मिली: ₹420 से ₹393

बॉडी क्लींजर प्रोडक्ट

नीम कांति बॉडी क्लींजर 75 ग्राम: ₹25 से ₹22

एलोवेरा/नीम/हल्दी बॉडी क्लींजर 45 ग्राम: ₹10 से ₹9

