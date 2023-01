चलता-फिरता घर...कर सकते हैं फोल्ड, Anand Mahindra ने बताई कीमत, कहा- आपदा में ये...

इस समय जोशीमठ (Joshimath) में मौजूद घरों में आ रहीं दरारें और वहां से लोगों के पलायान की खबरें सुर्खियों में हैं. ऐसे में देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने वीडियो शेयर किया है. इसमें फोल्डेबल घर (Folding Home) दिखाया गया है, जो इस तरह की आपदाओं में लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है. महिंद्रा चेयरमैन की हर पोस्ट की तरह ये वीडियो भी सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं क्या खास है इस फोल्डेवल घर में...

Twitter पर शेयर किया वीडियो

महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और अपने ट्विटर हैंडल से आए दिन कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, जो वायरल हो जाता है. अब उन्होंने एक फोल्डेबल हाउस का वीडियो शेयर किया है, जिसे अन-बॉक्स करते हुए दिखाया गया है. इस वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने इसकी कीमत भी बताई है और देश में इसके उपयोग की अहमियत भी समझाई है.

41 सेकेंड का है वायरल वीडियो

आनंद महिंद्रा द्वारा ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) कर शेयर किया गया ये वीडियो महज 41 सेकेंड का है. इसमें एक फोल्ड हो सकने वाले घर (Folding House) को दिखाया गया है. वीडियो में एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे एक क्रेन की मदद से खोला जा रहा है. जैसे-जैसे इस बॉक्स को परत-दर-परत खोला जाता है, ये देखते ही देखते एक लग्जरी घर में तब्दील होता जाता है, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं.

An un-foldable, 500 sq ft house for about 40L rupees. Probably could be manufactured even cheaper in India. Perfect for post-disaster shelters also. Innovation is the answer to our problems of providing affordable homes. pic.twitter.com/1CRPPpvla1