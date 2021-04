यात्रीगण कृपया ध्यान दें! आज से नहीं मिलेगा डोमेस्टिक फ्लाइट में खाना, सरकार ने बनाए नए नियम

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए आज से नए नियम लागू कर दिए हैं. इसमें हवाई यात्रियों को दो घंटे से कम की घरेलू उड़ान के दौरान कोई खाना नहीं परोसा जाएगा जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. जानें क्या हैं सरकार के पूरे दिशानिर्देश...

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर नहीं पाबंदी

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों को खाना परोसने पर कोई पाबंदी नहीं है. वहीं दो घंटे से अधिक समय वाली घरेलू उड़ानों में भी यात्रियों को खाना परोसा जा सकेगा. जबकि इससे कम समय की घरेलू उड़ान के यात्रियों को कोई खाना नहीं दिया जाएगा.

