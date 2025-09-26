कार्तिक आर्यन ने मुंबई में खरीदा 13 करोड़ का शानदार ऑफिस

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन मुंबई में करोड़ों का ऑफिस स्पेस खरीदा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक ने अपनी मां माला तिवारी और पिता मनीष तिवारी के साथ मिलकर मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक प्रीमियम ऑफिस स्पेस खरीदा है.

प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह ऑफिस ₹13 करोड़ में खरीदा गया है और इस डील को सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया गया है. कुछ वक्त पहले ही कार्तिक आर्यन ने 'शैटो डी अलीबाग' (Chateau de Alibaug) में ₹2 करोड़ की कीमत वाला 2,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदा है.

क्या है कार्तिक के नए ऑफिस की खासियत?

यह ऑफिस अंधेरी वेस्ट के मशहूर कमर्शियल प्रोजेक्ट 'सिग्नेचर बाय लोटस' (Signature by Lotus) में स्थित है, ऑफिस का RERA कारपेट एरिया लगभग 1,905 वर्ग फीट है और बिल्ट-अप एरिया करीब 2,095 वर्ग फीट है, इस डील में ऑफिस के साथ तीन कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं.

कार्तिक आर्यन और उनके परिवार ने इस खरीद पर ₹78 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और ₹30,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पर चुकाए हैं. अंधेरी वेस्ट को मुंबई के सबसे सक्रिय रियल एस्टेट क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां रहने के लिए और कॉमर्शियल दोनों तरह की मांगों का संतुलन है. यह इलाका सड़क, लोकल ट्रेन और मेट्रो के माध्यम से बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिस वजह से यह पेशेवरों और व्यवसायों दोनों के लिए एक पसंदीदा जगह है.

इसके अलावा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास होने के कारण यह उन लोगों के लिए और भी सुविधाजनक हो जाता है, जो अक्सर यात्रा करते हैं. कार्तिक आर्यन ने 2011 में बॉलीवुड में एंट्री किया था और कई हिट फिल्में दे चुके हैं. उनके माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं.

