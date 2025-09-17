scorecardresearch
 

संजय मिश्रा ने खरीदा 4.75 करोड़ का घर, इस इलाके में क्यों बस रहे हैं सेलेब्स?

मुंबई का मड आइलैंड, जो अब तक अपनी शांत खूबसूरती और फिल्मों की शूटिंग के लिए जाना जाता था, अब सेलेब्रिटीज़ के लिए नया ठिकाना बन गया है. यहां वे काम की नज़दीकी के साथ-साथ शहर की भीड़ से दूर रहकर एक निजी और आरामदेह जीवन का आनंद ले रहे हैं.

संजय मिश्रा ने खरीदा 4.75 करोड़ का आलीशान घर (Photo: IGT)
संजय मिश्रा ने खरीदा 4.75 करोड़ का आलीशान घर (Photo: IGT)

बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने मड आइलैंड में अपने लिए  4.75 करोड़ रुपये की आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी हैं, मैजिकब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने समुद्र के किनारे एक आलीशान फ्लैट खरीदा है. शहर की भीड़भाड़ से दूर ये लोकेशन उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो शांति की तलाश में रहते हैं. ये इलाका मलाड अंधेरी जैसे प्रमुख इलाकों से जुड़ा हुआ है. 

संजय से पहले कई सेलेब्स ने भी इस इलाके में प्रॉपर्टी ली है, जिसमें अर्चना पूरन सिंह भी शामिल हैं. इसके अलावा सिंगर जुबिन नौटियाल का भी इस इलाके में अपना घर है.  

यह भी पढ़ें: नोएडा एयरपोर्ट के पास क्या महंगी होगी जमीन, नए नियम से रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर

बॉलीवुड सेलेब्स को क्यों पसंद आ रहा है ये लोकेशन?

मुंबई के बाकी पॉश इलाकों जैसे जुहू और बांद्रा की तुलना में मड आइलैंड ज़्यादा शांत और अलग-थलग है. यहां तक पहुंचने के लिए फेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो इसे शहर के शोर से दूर रखता है. इस अलगाव के कारण, सितारों को वह प्राइवेसी मिलती है जिसकी वे तलाश में रहते हैं. वे यहां अपने परिवार के साथ बिना किसी भीड़भाड़ के आराम कर सकते हैं. 

स्टूडियो और लोकेशन की नज़दीकी

मड आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फ़िल्म और टीवी स्टूडियो के बहुत करीब है. गोरेगांव और मलाड जैसे इलाकों में कई बड़े स्टूडियो हैं, जहां अक्सर शूटिंग होती रहती है. मड आइलैंड में रहने वाले एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि वे बिना ट्रैफ़िक में फंसे आसानी से अपनी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच सकते हैं.

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट में धोखाधड़ी अब और नहीं! सरकार ला रही है सभी प्रोजेक्ट्स का डिजिटल डेटाबेस

शूटिंग के लिए बेहतरीन लोकेशन

मड आइलैंड खुद एक मशहूर शूटिंग लोकेशन है, यहां के पुराने बंगले, समुद्र तट और हरियाली फ़िल्मों और टीवी सीरियलों के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप का काम करते हैं. यहां 'सिंघम रिटर्न्स', 'कुली नंबर 1' और कई टीवी सीरियलों की शूटिंग हो चुकी है. कई सेलिब्रिटी यहां बंगले खरीदते हैं क्योंकि वे इन्हें शूटिंग के लिए किराए पर देकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं.

मुंबई में प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जुहू या बांद्रा के मुकाबले मड आइलैंड में प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा किफायती होती है. यहां सितारे एक ही कीमत में ज़्यादा जगह और बड़े बंगले खरीद सकते हैं, जो उन्हें शहर के बीचो-बीच नहीं मिल सकते. यह उन्हें अपने सपनों का घर बनाने का मौका देता है, जो एक आरामदायक और लग्जरी जीवनशैली का हिस्सा है.

कुल मिलाकर, मड आइलैंड बॉलीवुड के लिए एक ऐसी जगह है जो उनके काम, आराम और निजी जीवन की ज़रूरतों को एक साथ पूरा करती है.

 

लेटेस्ट

