मुंबई की इस बिल्डिंग के किरायेदार बने करण जौहर, हर महीने देंगे 15 लाख रुपये

फिल्ममेकर करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपने लिए नया ऑफिस किराये पर लिया है. मैजिकब्रिक्स के मुताबिक करण इस ऑफिस के लिए हर महीने 15 लाख किराया देंगे. कंपनी ने इस ऑफिस के लिए 4 सालों का डील किया है. इस प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट के लिए 1 करोड़ रुपये का डिपोजिट भी दिया गया है.

करण के इस नए ऑफिस के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसका एरिया 5500 स्कॉयर फीट है, जिसका लोकेशन मुंबई का प्राइम एरिया अंधरी वेस्ट है. सिग्नेचर बॉय लोटस डेवलपर्स की बिल्डिंग में स्थित इस ऑफिस के लिए पहले साल 15 लाख महीने का किराया दिया जाएगा, उसके बाद 5 फीसदी की हर साल बढ़ोतरी होगी. इस ऑफिस की सबसे खास बात ये है कि ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से काफी करीब है. वहीं ये लोअर परेल जैसे मुंबई के बड़े कमर्शियल और बिजनेस हब से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.

अंधेरी वेस्ट इलाका लंबे समय से फिल्मी हस्तियों का पसंदीदा ठिकाना रहा है. करण जौहर के अलावा, कई बड़े सितारों ने इस इलाके में निवेश किया है:. कुछ समय पहले, एक्टर कार्तिक आर्यन ने भी इसी इलाके में अपनी मां के साथ मिलकर एक ऑफिस खरीदा था. अमिताभ बच्चन, काजोल और अजय देवगन जैसे बड़े सितारों ने भी अंधेरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिससे इस क्षेत्र का कमर्शियल और रेजिडेंशियल महत्व और बढ़ गया है.

