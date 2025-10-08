scorecardresearch
 

मुंबई की इस बिल्डिंग के किरायेदार बने करण जौहर, हर महीने देंगे 15 लाख रुपये

करण जौहर ने यह ऑफिस सिग्नेचर बिल्डिंग 'लोटस डेवलपर्स' में चार साल की डील पर लिया है, जिसके लिए ₹1 करोड़ का डिपॉजिट भी दिया गया है. पहले साल ₹15 लाख मासिक किराए के बाद, इसमें हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी.

Advertisement
X
मुंबई में प्राइम लोकेशन पर करण जौहर का नया ठिकाना (Photo: Ai generated)
मुंबई में प्राइम लोकेशन पर करण जौहर का नया ठिकाना (Photo: Ai generated)

फिल्ममेकर करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपने लिए नया ऑफिस किराये पर लिया है. मैजिकब्रिक्स के मुताबिक करण इस ऑफिस के लिए हर महीने 15 लाख किराया देंगे. कंपनी ने इस ऑफिस के लिए 4 सालों का डील किया है. इस प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट के लिए 1 करोड़ रुपये का डिपोजिट भी दिया गया है.

करण के इस नए ऑफिस के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसका एरिया 5500 स्कॉयर फीट है, जिसका लोकेशन मुंबई का प्राइम एरिया अंधरी वेस्ट है. सिग्नेचर बॉय लोटस डेवलपर्स की बिल्डिंग में स्थित इस ऑफिस के लिए पहले साल 15 लाख महीने का किराया दिया जाएगा, उसके बाद 5 फीसदी की हर साल बढ़ोतरी होगी. इस ऑफिस की सबसे खास बात ये है कि ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से काफी करीब है. वहीं ये लोअर परेल जैसे मुंबई के बड़े कमर्शियल और बिजनेस हब से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.

यह भी पढ़ें: 5 करोड़ से ऊपर के घर खरीद रहे हैं भारतीय, "5 करोड़ से ऊपर के घर खरीद रहे हैं भारतीय, कौन हैं ये 'प्रीमियम' खरीदार

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई के अरबपतियों का नया ठिकाना
450 करोड़ का बंगला, ₹639 करोड़ का डुप्लेक्स...'वर्ली सी फेस' क्यों बना अमीरों का ठिकाना 
किफायती घर क्यों नहीं खरीद पा रहे लोग
5 करोड़ से ऊपर के घर खरीद रहे हैं भारतीय, कौन हैं ये 'प्रीमियम' खरीदार 
Karan Johar about presenting S.S.Rajamouli's Bahubali
राजामौली के फैन हैं करण जौहर, बताया क्यों 'बाहुबली' प्रेजेंट करने के ल‍िए हुए थे तैयार  
Karan Johar
फिल्ममेकर्स खुद की फिल्म की खरीदते हैं टिकट्स, बरसे करण, बोले- ये गलत 
Karan Johar reacts on Raanjhanaa Ai-edit climax
AI से बदला था धनुष की 'रांझणा' का क्लाइमैक्स, करण बोले- क्या ही उखाड़ लिया... 

अंधेरी वेस्ट इलाका लंबे समय से फिल्मी हस्तियों का पसंदीदा ठिकाना रहा है. करण जौहर के अलावा, कई बड़े सितारों ने इस इलाके में निवेश किया है:. कुछ समय पहले, एक्टर कार्तिक आर्यन ने भी इसी इलाके में अपनी मां के साथ मिलकर एक ऑफिस खरीदा था. अमिताभ बच्चन, काजोल और अजय देवगन जैसे बड़े सितारों ने भी अंधेरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिससे इस क्षेत्र का कमर्शियल और रेजिडेंशियल महत्व और बढ़ गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्टाफ के लिए भी प्रॉपर्टी! अंजलि ने खरीदा लाखों का फ्लैट, "स्टाफ के लिए भी प्रॉपर्टी! अंजलि ने खरीदा लाखों का फ्लैट, गौरी ने किराए पर लिया घर

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement