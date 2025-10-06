स्टाफ के लिए भी प्रॉपर्टी! अंजलि ने खरीदा लाखों का फ्लैट, गौरी ने किराए पर लिया घर

सेलेब्स न केवल अपने लिए करोड़ों के आलीशान आशियाने खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी टीम और स्टाफ की सुविधा के लिए भी लाखों रुपये के रियल एस्टेट निवेश कर रहे हैं. मुंबई जैसे महंगे शहर में, जहां आम आदमी के लिए घर खरीदना एक सपना है, वहीं सेलिब्रिटीज अपने घरेलू कर्मचारियों के लिए भी महंगे अपार्टमेंट खरीदकर या किराए पर लेकर एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर से लेकर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान तक ने अपने स्टाफ के लिए घर खरीदा है.



रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजलि तेंदुलकर हाल ही में अपने घरेलू स्टाफ के एक सदस्य के लिए मुंबई के पास विरार में एक अपार्टमेंट खरीदने को लेकर सुर्खियों में थीं. वहीं गौरी खान ने भी अपने स्टाफ के लिए परिवार के अस्थायी निवास के पास पाली हिल में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है. ये दोनों ऐसा करने वाले अकेले नहीं हैं. कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी अपने स्टाफ के लिए घर लिया है.

गौरी खान ने स्टाफ के लिए किराए पर लिया था अपार्टमेंट

मशहूर इंटीरियर डिजाइनर और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, जून 2025 में अपने स्टाफ के लिए मुंबई के खार वेस्ट में एक 2BHK अपार्टमेंट किराए पर लेने को लेकर सुर्खियों में थीं, जिसका शुरुआती मासिक किराया ₹1.35 लाख है. यह तीन साल का लीव एंड लाइसेंस समझौता उस अपार्टमेंट के लिए है जो पाली हिल में उनके किराए के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है.

अंजलि तेंदुलकर ने खरीदा फ्लैट

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर ने अगस्त 2025 में अपने स्टाफ के एक सदस्य के लिए मुंबई के पास विरार में 32 लाख का एक फ्लैट खरीदा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अपार्टमेंट विरार में खरीदा गया था. 391 वर्ग फुट का यह अपार्टमेंट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित है.

