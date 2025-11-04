जॉन अब्राहम ने किराए पर दिया अपना फ्लैट, मिलेगा ₹7.5 लाख रुपये महीना

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम किराए से लाखों रुपये की कमाई करते हैं. उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित अपना 2,000 वर्ग फुट का अपार्टमेंट एक पब्लिशर को किराए पर दिया है. जिसका मासिक उन्हें 7.50 लाख रुपये मिलेगा. CRE Matrix से मिले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के अनुसार, जॉन ने 'ग्रीन एकर' नाम की इस बिल्डिंग की तीसरी मंज़िल पर स्थित इस फ्लैट को 36 महीनों की लंबी अवधि के लिए लीज़ पर दिया है. इस सौदे का शुरुआती मासिक किराया ₹7.5 लाख तय किया गया है.



इस अपार्टमेंट के लिए 24 लाख की एक बड़ी सिक्योरिटी अमाउंट भी दी गई है. यह लेन-देन 30 अक्टूबर को रजिस्टर किया गया था, जिसके लिए किराएदार ने ₹70,100 की स्टाम्प ड्यूटी और ₹1,000 का पंजीकरण शुल्क अदा किया. इस हाई-प्रोफाइल रेंटल डील पर खूब चर्चा हो रही है.

बांद्रा में हैं जॉन का आलीशान बंगला

जॉन अब्राहम ने दिसंबर 2023 में मुंबई के पॉश इलाके खार में एक आलीशान प्रॉपर्टी लिया था. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ने यह बंगला 70.83 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदा था, यह सौदा सिर्फ बंगले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें 5,416 वर्ग फुट का बंगला और जिस पर वह बना है, वह पूरी 7,722 वर्ग फुट की बड़ी ज़मीन भी शामिल है. मुंबई जैसे शहर के प्राइम लोकेशन में इतनी विशाल ज़मीन के साथ यह हाई-वैल्यू डील, सेलेब्रिटीज द्वारा प्रीमियम रिहायशी इलाकों में किए जा रहे बड़े निवेश को दर्शाती है.

बांद्रा का बॉलीवुड कनेक्शन

मुंबई के बांद्रा (Bandra) इलाके में कई बॉलीवुड सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के घर हैं. बांद्रा के कई लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी की प्रति वर्ग फुट दर ₹1 लाख प्रति वर्ग फुट या उससे भी अधिक है. शाहरुख खान का सी-फेसिंग बंगला 'मन्नत', और सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स भी बांद्रा में ही है. इनके अलावा, रेखा, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, और संजय दत्त जैसे कई अन्य जाने-माने स्टार्स भी इसी पॉश इलाके में रहते हैं. यही कारण है कि बांद्रा में लग्ज़री प्रॉपर्टी की दरें ₹1 लाख प्रति वर्ग फुट या उससे भी अधिक हैं.

