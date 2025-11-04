NCR में क्यों आ रहे हैं मुंबई और बेंगलुरु के बिल्डर, बायर्स को फायदा या नुकसान

NCR का प्रॉपर्टी मार्केट इस समय देश के अन्य बड़े शहरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां फ्लैट और कमर्शियल स्पेस दोनों की कीमतें आसमान छू रही हैं. इस अभूतपूर्व तेज़ी ने मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के बड़े डेवलपर्स को भी यहां अपना विस्तार करने के लिए आकर्षित किया है. यह बड़ा बदलाव प्रॉपर्टी के रेट में तेजी, खरीदारों की बढ़ती मांग, निवेशकों के मजबूत आत्मविश्वास और द्वारका एक्सप्रेसवे और नए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण हुआ है.

मैजिकब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के ओबेरॉय रियल्टी (Oberoi Realty) अपना प्रोजेक्ट गुरुग्राम में लाने की तैयारी में है. लोढ़ा (Lodha) और रुस्तमजी (Rustomjee) जैसी कंपनियां भी यहां अपना प्रोजेक्ट लाने का प्लान बना रही हैं. वहीं बेंगलुरु के बड़े नाम जैसे प्रेस्टीज ग्रुप (Prestige Group) और शोभा (Sobha) ने भी कंस्ट्रक्शन की रफ़्तार काफ़ी तेज कर दी है.

क्यों हो रहा है ये बदलाव?

इसे बड़े बदलाव की वजह है एनसीआर के बाज़ार की ताक़त और प्रॉपर्टी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी अब पुराने, पारंपरिक बाज़ारों से बेहतर मुनाफ़ा दे रहे हैं. एक्सपर्ट का मानना ​​है कि दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट की कीमतों में अचानक उछाल और डेवलपर्स की यहां दिलचस्पी की वजह- ख़रीदारों की डिमांड, निवेशकों का मजबूत आत्मविश्वास और तेज़ी से बेहतर होता इंफ़्रास्ट्रक्चर है.

वहीं बेहतर कनेक्टिविटी से भी बड़ा बदलाव आया है, जिसमें द्वारका और नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख सड़कों पर सुधार ने पूरे क्षेत्र में आना-जाना बहुत आसान कर दिया है. इसके अलावा, नए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले ही उसके आसपास के रिहायशी इलाकों का रेट भी बढ़ गया है.

Advertisement

NCR में घर खरीदारों को फ़ायदा या नुकसान?

दिल्ली-NCR का प्रॉपर्टी बाज़ार घर खरीदारों और निवेशकों के लिए बड़े अवसर और साथ ही कुछ जोखिम भी है. फायदे की बात करें तो, प्रॉपर्टी की कीमतें तेज़ी से बढ़ने से निवेशकों को मुनाफा मिल रहा है, इसके अलावा, नए इंफ़्रास्ट्रक्चर और RERA जैसे बेहतर नियामक माहौल के कारण बिल्डर की विश्वसनीयता बढ़ी है, जिससे खरीदारों को अब आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा और समय पर डिलीवरी के साथ बेहतर जीवनशैली वाले घर मिल रहे हैं, वहीं, जोखिम की बात करें तो, कीमतों में यह वृद्धि आम और मध्यम-आय वर्ग के परिवारों के लिए किफ़ायती घरों की उपलब्धता को मुश्किल बना रही है.



दिल्ली-NCR भारत में निवेश से क्षेत्र में न सिर्फ बेहतर गुणवत्ता वाले घर और ऑफिस बनेंगे, बल्कि गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों के आधुनिकीकरण और नई नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है.

---- समाप्त ----