मुंबई और बेंगलुरु से आधे रेट पर फ्लैट! इस शहर में मिल रहा है सबसे सस्ता घर

भारत में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन अहमदाबाद अभी भी सबसे सस्ता और स्थिर बाज़ार बना हुआ है. PropTiger.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2025 के बीच यहां घरों की औसत कीमत ₹4,820 प्रति वर्ग फुट रही. हालांकि यह पिछले साल से 7.9% ज़्यादा है, पर यह वृद्धि ज़्यादा तेज़ नहीं है. इसका मतलब है कि अहमदाबाद का बाज़ार महंगाई या सट्टेबाजी के बजाय असली खरीदारों की मांग से चल रहा है, जिससे यह आम लोगों के लिए घर खरीदने के लिए सबसे किफायती बड़ा शहर है.

जहां भारत के आठ सबसे बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 7% से 19% तक की बढ़ोतरी हुई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, और हैदराबाद सबसे आगे रहे, वहीं अहमदाबाद में यह बढ़ोतरी संतुलित रही. इसकी वजह यह है कि यहां कीमतें ज़्यादातर खुद घर में रहने वालों की मांग और नियंत्रित सप्लाई पर आधारित हैं. PropTiger की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में कीमतों में उछाल के मुख्य कारण हैं- प्रीमियम घरों की ज़्यादा मांग, कंस्ट्रक्शन की बढ़ी हुई लागत और तुरंत रहने लायक घरों की कमी. अहमदाबाद में भी ये कारक मौजूद हैं, लेकिन यहां वृद्धि की गति स्थिर और टिकाऊ है.

मेट्रो सिटी से काफी कम है रेट

किफायतीपन अहमदाबाद के रियल एस्टेट बाज़ार की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है. यहां 1,000 वर्ग फुट के एक अपार्टमेंट की कीमत लगभग ₹48 लाख है, जो बेंगलुरु के औसत मूल्य ₹89 लाख से करीब आधा और मुंबई मेट्रो रीजन (MMR) के ₹1.32 करोड़ औसत से बहुत कम है. कीमतों में वृद्धि के बावजूद, अहमदाबाद अभी भी उन प्रमुख शहरों में से एक है, जहां लोग ज़्यादा कर्ज़ लिए बिना भी घर खरीद सकते हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री मूल्य बढ़ने के बावजूद, अहमदाबाद ने 'प्रीमियमाइजेशन'के रुझान का फायदा उठाया है. GIFT सिटी, एसपी रिंग रोड और मेट्रो विस्तार जैसे बुनियादी ढांचे के मजबूत समर्थन के कारण, अहमदाबाद का हाउसिंग मार्केट स्थिर और टिकाऊ वृद्धि के लिए तैयार है. किफायती दाम, स्थिरता और अच्छी कनेक्टिविटी का यह संयोजन इसे वास्तविक खरीदारों और लंबी अवधि के निवेशकों दोनों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाता है.

किफायती घरों की है मांग

डेवलपर्स अहमदाबाद को ऐसा बाज़ार बताते हैं जहां ज़्यादातर ख़रीददार स्थानीय लोग होते हैं, जो घर अपने लिए खरीदते हैं, न कि वे निवेशक जो कम समय में ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं. यही वजह है कि यहां कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होता है, जो हैदराबाद के 13% या दिल्ली-एनसीआर के 19% के अचानक उछाल से बिल्कुल अलग है.

गुलशन ग्रुप के डायरेक्टर दीपक कपूर ने कहा- "दिल्ली-एनसीआर में कीमतों में बढ़ोतरी सट्टेबाजी के कारण नहीं है. यह वास्तविक मांग, उपभोक्ताओं के भरोसे, और अच्छी गुणवत्ता वाले डेवलपर्स और संगठित आपूर्ति की ओर स्पष्ट बदलाव से प्रेरित है."

पश्चिमी क्षेत्र में सप्लाई का दबदबा

देश भर के टॉप आठ शहरों में नई हाउसिंग सप्लाई सालाना आधार पर 0.1% घटकर 91,807 यूनिट्स रही, हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले लॉन्च में 9.1% की वृद्धि हुई. नई सप्लाई में MMR (मुंबई मेट्रो रीजन) 26.9% के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद पुणे (18.7%) और हैदराबाद (13.6%) रहे. अहमदाबाद भी इस पश्चिमी क्लस्टर का एक सक्रिय हिस्सा बना रहा.

डेवलपर्स अब अपनी लॉन्चिंग को वास्तविक खरीदारों की मांग के अनुसार ढाल रहे हैं, जिसका झुकाव प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की ओर है. अहमदाबाद में, यह बदलाव दिखाई देता है, लेकिन यह संयमित है. यहां शहर के भीतर उन्नत निवासियों के लिए कम, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं.

