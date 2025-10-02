25 लाख तक की छूट, फ्री iPhone... जानिए डेवलपर्स क्यों बेच रहे सस्ता घर

फेस्टिव सीज़न चल रहा है और इस बार रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर्स की झड़ी लगा दी है. इस सीज़न में, घर खरीदारों को ₹25 लाख तक की सीधी छूट, वाउचर, सोने के सिक्के, महंगे आईफ़ोन, व्हाइट गुड्स और यहां तक कि मॉड्यूलर किचन जैसे ऑफर दिए जा रहे हैं. ऐसे में यह समय घर खरीदारों के लिए सबसे अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि डेवलपर्स अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए उत्सुक हैं, जिससे खरीदारों को मोलभाव करने और बेहतरीन डील पाने का मौका मिल रहा है.

इतनी भारी छूट क्यों दे रहे हैं डेवलपर्स?

बाज़ार के जानकारों का कहना है कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने और पैसे की क्रय शक्ति घटने के कारण घर की कुल लागत बढ़ गई है. ऐसे में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डेवलपर्स को बड़ी छूट देनी पड़ रही है.

सोना, iPhone और 25 लाख तक की छूट

इतना ही नहीं डेवलपर्स खरीदारों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑफ़र्स दे रहे हैं. इनमें ₹5-10 लाख के वाउचर, सोने के सिक्के, आईफोन, ₹500 प्रति वर्ग फुट तक की छूट और कुछ प्रोजेक्ट्स पर ₹25 लाख तक का डिस्काउंट शामिल है. इतना ही नहीं इस पैकेज में व्हाइट गुड्स, मॉड्यूलर किचन और वार्डरोब जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. इसके अलावा गुरुग्राम और नोएडा जैसे इलाकों में डेवलपर्स 20 लाख तक की सीधी छूट दे रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, 2000 वर्ग फुट के अपार्टमेंट पर ₹500 प्रति वर्ग फुट की कटौती से खरीदार को सीधे 10 लाख की राहत मिल सकती है.

ऑफ़र्स के पीछे की असलियत

मुफ़्त सामान और छूट सुनने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि खरीदारों को ऑफ़र के असली मूल्य का अंदाज़ा लगाना चाहिए. मसलन, एयर कंडीशनर, मॉड्यूलर किचन या फर्नीचर जैसी सुविधाएं अंततः खरीदार को लगानी ही पड़ती हैं. अगर इन्हें पैकेज में मुफ्त दिया जा रहा है तो यह वास्तविक बचत है.

वहीं, अंतरराष्ट्रीय टूर और कार जैसे हाई-फाई गिफ्ट्स अब कम होते जा रहे हैं. ऐसे में डेवलपर्स का ध्यान अब ऐसी चीज़ों पर है जो खरीदार के खर्च को सचमुच कम करें, जैसे कि मुफ़्त पार्किंग, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट या रखरखाव-मुक्त अवधि.

घर खरीदते वक्त किन बातों पर दें ध्यान

विशेषज्ञों की मानें तो किसी भी ऑफ़र को स्वीकार करने से पहले खरीदारों को यह देखना चाहिए कि अपार्टमेंट की कीमत बिना ऑफ़र के कितनी है और मुफ्त दी जा रही चीज़ों की असल में उन्हें ज़रूरत है या नहीं. नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर कई डेवलपर्स भुगतान योजनाओं में भी लचीलापन दे रहे हैं, जैसे 30:40:30 या 25:25:25:25 मॉडल. इसके साथ ही सोने के सिक्के, iPhone 17 और ट्रांसफर चार्ज माफ जैसी स्कीमें भी जोड़ी जा रही हैं. यानी, अगर आप इस सीज़न घर खरीदने की सोच रहे हैं तो मोलभाव करने का यह सही समय है. लेकिन ऑफ़र की चमक-दमक से ज्यादा, असली बचत और दीर्घकालिक फ़ायदे पर ध्यान देना ही समझदारी होगी. सिर्फ लुभावने ऑफर के चक्कर में न आएं, आप जो भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर इक्टठा कर लें.

