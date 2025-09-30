एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में खरीदे 2 आलीशान फ्लैट, कीमत 10.85 करोड़

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी के साथ मिलकर मुंबई में दो अपार्टमेंट खरीदे हैं. इन प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत करीब 10.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह खरीद ऐसे समय में हुई है जब मुंबई का रियल एस्टेट बाजार रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार पकड़ रहा है.

अंधेरी में खरीदा 10 करोड़ का लग्ज़री अपार्टमेंट

पंकज त्रिपाठी और उनकी बेटी आशी त्रिपाठी ने मिलकर अंधेरी पश्चिम में एक लग्ज़री अपार्टमेंट खरीदा है. इसकी कीमत 9.98 करोड़ रुपये है. दस्तावेज़ों के मुताबिक इस घर का RERA कारपेट एरिया 188.22 वर्ग मीटर (करीब 2,026 वर्ग फुट) और बालकनी एरिया 32.14 वर्ग मीटर है. इसके अलावा इस डील में तीन कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं. यह सौदा जुलाई 2025 में पंजीकृत हुआ था. इसके लिए परिवार ने 59.89 लाख रुपये का स्टांप शुल्क और 30,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क अदा किया.

कांदिवली में दूसरा अपार्टमेंट भी खरीदा

इसके अलावा पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी और बेटी आशी त्रिपाठी ने कांदिवली पश्चिम में भी एक अपार्टमेंट खरीदा है. इस प्रॉपर्टी की कीमत 87 लाख रुपये है. इसका RERA कारपेट एरिया 39.48 वर्ग मीटर (करीब 425 वर्ग फुट) है. यह सौदा सितंबर 2025 में रजिस्टर्ड हुआ और इसके लिए 4.35 लाख रुपये का स्टांप शुल्क और 30,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क चुकाया गया.

रियल एस्टेट में बड़े निवेश की वजह

पंकज त्रिपाठी का यह निवेश बताता है कि रियल एस्टेट एक बार फिर बड़े निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक विकल्प बन गया है. विश्लेषकों का मानना है कि पिछले एक साल में इक्विटी बाज़ार (शेयर बाज़ार) सकारात्मक रिटर्न देने के लिए संघर्ष कर रहा है. ऐसे में, कई निवेशक बेहतर रिटर्न और एसेट मिक्स के लिए डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे अन्य क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं. भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने हाल के दिनों में मज़बूत वृद्धि दर्ज की है, जो इस तरह के बड़े निवेशों को प्रोत्साहित कर रही है.

रियल एस्टेट बाजार में बूम

त्रिपाठी का यह बड़ा निवेश मुंबई के मजबूत रियल एस्टेट मार्केट की गति को भी दर्शाता है. ANAROCK रिसर्च के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में शहर ने संपत्ति पंजीकरण का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया. महाराष्ट्र राज्य राजस्व विभाग के अनुसार, जनवरी और जून 2025 के बीच शहर में संपत्ति पंजीकरण 75,672 इकाइयों के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू गया. इसके अलावा, जनवरी से अगस्त के बीच मुंबई में लगभग 99,869 संपत्ति सौदे दर्ज किए गए, जिससे राज्य को 8,854 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ. इन आंकड़ों से साफ़ है कि पंकज त्रिपाठी ने मुंबई के रियल एस्टेट के बूमिंग साइकल में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है.



