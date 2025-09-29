500 करोड़ रुपये में अपार्टमेंट! इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ होगी फ्लैट की शुरुआती कीमत

कुछ ही दिन पहले ही 100 करोड़ रुपये के अल्ट्रा-लग्जरी अपार्टमेंट की बिक्री की ख़बर ने पूरे रियल एस्टेट बाजार में हलचल मचा दी थी. लेकिन अब, मार्केट का लग्जरी टैग बदलने वाला है. अल्ट्रा लग्जरी घरों की बढ़ती मांग को देखते हुए, रियल एस्टेट डेवलपर अब एक नया आयाम छूने को तैयार हैं. बाजार में जल्द ही ऐसे अल्ट्रा-लग्जरी अपार्टमेंट्स आने वाले हैं, जिनकी कीमत 500 करोड़ रुपये तक जा सकती है.

100 करोड़ का आंकड़ा अब एंट्री-लेवल अल्ट्रा-लग्जरी माना जा रहा है, और 500 करोड़ रुपये के नए बेंचमार्क के साथ, भारत का प्रॉपर्टी बाजार ग्लोबल सुपर-लग्जरी लीग में शामिल होने को तैयार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सनटेक रियल्टी (Sunteck Realty) मुंबई और दुबई में ₹100 करोड़ से ऊपर के अल्ट्रा-लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी.

सनटेक रियल्टी मुंबई और दुबई में दो नए अल्ट्रा-लग्जरी आवासीय प्रोजेक्ट्स विकसित करेगी. ये प्रोजेक्ट्स 'एमांस' (Emaance) नाम के एक नए, केवल आमंत्रण पर आधारित ('by-invite-only') रियल एस्टेट लाइफस्टाइल ब्रांड के तहत बनाए जाएंगे.

सनटेक रियल्टी के सीएमडी (CMD) कमल खेतान ने पीटीआई को बताया-, "हम 'एमांस' नाम के एक नए ब्रांड के तहत अल्ट्रा-लग्जरी आवासीय सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं. यह नाम दो शब्दों 'इमेंस' (Immense) और 'इंडल्जेंस' (Indulgence) को मिलाकर बना है. इन प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट की कीमत ₹100 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी."

रियल एस्टेट की यह प्रमुख कंपनी अगले साल जून तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मुंबई के नीपेनसी रोड (Nepeansea Road) और दुबई के डाउनटाउन (Downtown), बुर्ज खलीफा कम्युनिटी में लॉन्च करने की योजना बना रही है. दुबई का प्रोजेक्ट इस डेवलपर का भारत के बाहर पहला प्रोजेक्ट होगा. खेतान ने कहा, "हमारा लक्ष्य अगले साल जून तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है." उन्होंने आगे बताया कि इन दोनों प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स का सकल विकास मूल्य (Gross Development Value) लगभग ₹20,000 करोड़ रुपये होगा.

