Hurun Rich List: 31 साल उम्र... ₹21190Cr नेटवर्थ, ये हैं देश के सबसे युवा अरबपति अरविंद श्रीनिवास

देश सबसे सबसे अमीर लोगों की लिस्ट आ गई है. M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट-2025 में जहां मुकेश अंबानी एक बार फिर नंबर-1 अमीर बने हैं, तो दूसरे पायदान पर गौतम अडानी ने कब्जा जमाया है. इसके साथ ही कई नई एंट्री ने चौंकाया है. इसमें एक ओर जहां बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अरबपतियों के क्लब में शामिल हुए हैं, तो वहीं AI ने अपना दम दिखाते हुए अरविंद श्रीनिवास (Arvind Srinivas) के रूप में देश को नया सबसे युवा अरबपति दिया है, जो Perplexity AI के को-फाउंडर हैं और इनकी उम्र 31 साल है.

इतनी नेटवर्थ के साथ पाया मुकाम

चेन्नई से आने वाले अरविंद श्रीनिवास का जन्म 7 जून 1994 को हुआ था. IIT Madras से बीटेक और एमटेक करने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की. इस दौरान अरविंद ने OpenAI और Google Brain जैसी कंपनियों में रिसर्च इंटर्न के तौर पर भी काम किया. इसके बाद उन्होंने साल 2022 में Perplexity AI नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसने ऐसा कमाल किया कि आज अरविंद श्रीनिवास सबसे युवा अरबपति बनकर सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हुए हैं.

श्रीनिवास ने फेसबुक के पूर्व एआई साइंटिस्ट डेनिस याराट्स और डेटाब्रिक्स के को-फाउंडर एंडी कोनविंस्की के साथ मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी. 2023 से वे एक एंजल इन्वेस्टर की भूमिका में भी रहे हैं और नई एआई तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स का समर्थन करते रहे हैं. उनके पोर्टफोलियो में इलेवनलैब्स जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो टेक्स्ट-टू-स्पीच टूल्स में स्पेशिएलिटी रखती है.

क्या करती है कंपनी?

परप्लेक्सिटी एआई एक AI-पावर्ड सर्च इंजन है और गूगल, चैटजीपीटी जैसी कंपनियों की कंपटीटर है. इसकी वैल्यूएशन की बात करें, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई 2025 तक ये 1.15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच चुकी है. इसे अमेजन, एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक से फंडिंग मिली हुई है. कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर वाली ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है.

अरविंद श्रीनिवास की रिच लिस्ट में एंट्री, दरअसल डीप-टेक और एआई-पावर्ड इनोवेशंस में भारत के तेजी से आगे बढ़ते कदम को प्रदर्शित करती है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक, इनकी नेटवर्थ 21,190 करोड़ रुपये आंकी गई है. अरविंद श्रीनिवास लिस्ट में शामिल अकेले युवा अकेले नहीं हैं. Zepto के को-फाउंडर्स कैवल्य वोहरा (22) और आदित पालीचा (23) भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

भारत की GDP से आधी अमीरों की नेटवर्थ

देश कीअमीरों की सूची में शामिल 350 से ज्यादा अरबपतियों की कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये बताई गई है, जो पिछले साल की तुलना में 5 फीसदी का इजाफा दर्शाती है. अरबपतियों की कंबाइड नेटवर्थ का ये आंकड़ा भारत की कुल जीडीपी का करीब आधा है. बता दें कि 2025 रिच लिस्ट में 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी फैमिली नंबर-1, गौतम अडानी फैमिली 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे, जबकि रोशनी नदार मल्होत्रा एंड फैमिली 2.84 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

