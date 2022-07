ये है दुनिया का सबसे महंगा 'आम', दो पेड़ की रखवाली करते हैं 3 गार्ड और 6 कुत्ते!

फलों का राजा 'आम' क्या कभी इतना 'खास' भी हो सकता है कि उसके सिर्फ 2 पेड़ों की रखवाली के लिए एक किसान को 3 सिक्योरिटी गार्ड और 6 कुत्ते रखने पड़ें. जी हां, ऐसा हो रहा है वो भी भारत में ही, आइए जानते हैं कैसा है ये खास आम जो दुनिया के सबसे महंगे आम में से एक है और इसका रंग भी हरा-पीला या केसरी नहीं है, बल्कि रूबी जैसा है...

लाखों में है 1 किलो आम की कीमत

तो लाल और पर्पल रंग का दिखने वाला ये आम जापान का मियाजकी आम (Miyazaki Mango) है. इस आम की गिनती दुनिया के सबसे महंगे आमों होती है. अगर आपको ये आम सिर्फ 1 किलो भी खरीदना है तो आपको अपनी जेब से 2.7 लाख रुपये खर्च करने होंगे. अब आप सोच ही सकते हैं कि क्यों इस आम के पेड़ की सुरक्षा के लिए 3 सिक्योरिटी गार्ड और 6 कुत्ते रखे गए हैं.

डायनासोर के अंडे जैसा दिखता है ये आम

जापानी किस्म का ये आम गर्म इलाकों में पैदा होता है. इसे फलने-फूलने के लिए कई घंटों की चमकती धूप चाहिए होती है. इस किस्म के एक आम का वजन करीब 350 ग्राम तक होता है, यानी अगर आप एक किलो आम खरीदने गए तो संभव है कि आपको सिर्फ 3 या 4 आम ही मिलें वो भी 2.70 लाख रुपये में. जबकि बुलेट मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम प्राइस 2.10 लाख रुपये तक जाती है. जापानी भाषा में इसे Taiyo-no-Tomago कहा जाता है. रेड और पर्पल रंग का ये आम पकने के बाद बिलकुल डायनासोर के अंडे जैसा दिखता है, जैसा हमने जुरासिक पार्क में देखा है.

The unusual ruby-coloured Japanese breed of mango, Miyazaki is said to be world's costliest mango, sold at Rs 2.7 lakh per kg. Parihar a farmer in Jabalpur, Madhya Pradesh has hired three security guards and 6 dogs to secure the two trees. pic.twitter.com/DxVWfjMT8F