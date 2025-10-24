scorecardresearch
 

आज क्‍यों खुलते ही गिरा शेयर बाजार? बिखरे ये शेयर, डिफेंस स्‍टॉक में तेजी

शेयर बाजार में आज गिरावट देखी जा रही है, लेकिन डिफेंस शेयरों में तेजी आई है. बीडीएल से पारस डिफेंस तक के शेयर अच्‍छी तेजी दिखा रहे हैं. वहीं बीएसई के टॉप शेयर टूटकर कारोबार कर रहे हैं.

सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही धड़ाम (Photo: ITG)
सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही धड़ाम (Photo: ITG)

शेयर बाजार में कल शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज बाजार खुलते ही दबाव में आ गया. सेंसेक्‍स-निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी भारतीय बाजार के इंडेक्‍स गिरावट में कारोबार कर रहे हैं. 9.20 बजे निफ्टी 30 अंक टूटकर 25863 पर कारोबार कर रहा है, जबकि सेंसेक्‍स 150 अंकों की गिरावट के साथ 84400 पर कारोबार कर रहा है. बैंक निफ्टी भी मामूली गिरावट पर है. 

डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आज अच्‍छी तेजी देखी जा रही है, क्‍योंकि अमेरिका और रूस के बीच तनाव देखा जाने लगा है. अमेरिका द्वारा रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद पुतिन ने इस एक्‍शन को 'एक्‍ट ऑफ वाॅर' कहा है. साथ ही डिफेंस कंपनियों को नए ऑर्डर भी मिले हैं. 

वहीं BSE के टॉप 30 शेयरों में से 26 शेयर गिरावट पर हैं और 4 शेयर मामूली तेजी पर हैं. सबसे ज्‍यादा गिरावट हिंदुस्‍तान यूनिलीवर में 3.37 फीसदी की है. इसके अलावा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और पावरग्रिड के शेयरों में करीब 2 फीसदी तक की गिरावट थी.

क्‍यों गिरा भारतीय शेयर बाजार
धनतेरस-दिवाली पर शेयर बाजार में शानदार तेजी आई थी, जिस कारण भारतीय स्‍टॉक मार्केट अब अपने ऑल टाइम हाई लेवल के काफी करीब है. वहीं मार्केट 52 सप्‍ताह के हाई पर भी है. ऐसे में यहां से निवेशकों की मुनाफावसूली आ रही है. निवेशक कुछ पैसे अपने घर भी ले जाना चाहते हैं. 

वहीं रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिका द्वारा नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ता द‍िख रहा है. साथ ही ग्‍लोबल मार्केट में भी गिरावट हुई है, जिस कारण भारतीय बाजार भी दबाव में दिख रहा है.  

डिफेंस शेयरों में तेजी
भारत डायनेमिक के शेयर में 3 प्रतिशत की तेजी आई है और यह 1555 रुपये पर कारोबार कर रहा है. पारस डिफेंस के शेयर 1.70 प्रतिशत चढ़कर 720 रुपये पर पहुंच चुके हैं. कोचिन शिपयार्ड के शेयर में भी 1.55 फीसदी की उछाल है. इसके अलावा, HAL, मझगांव डॉक शिपयार्ड और गार्डन रिच शिपब्लिडर्स के शेयरों में भी करीब 2 फीसदी तक की उछाल है. 

ज्‍यादा कौन से शेयर टूटे? 
HUL, Cipla के शेयरों में 3 फीसदी से ज्‍यादा तक की गिरावट आई. इसके अलावा, वर्धमान टेक्‍स्‍टाइल, कोलगेट, एस्टर, रैम्‍को सीमेंट के शेयर भी 2 फीसदी तक टूट गए. एचपीसीएल, डॉबर इंडिया और गोदरेज के शेयर में 1.50 फीसदी की गिरावट रही. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

