ये 8 कारण... बाजार में धुआंधार तेजी, 1000 अंक चढ़ा सेंसेक्‍स, निवेशकों ने कमाए 5.50 लाख करोड़!

शेयर बाजार में आज गजब की तेजी देखी गई है. लंबे समय के बाद सेंसेक्‍स 1000 अंक से ज्‍यादा चढ़कर बंद हुआ. वहीं निफ्टी में 300 से ज्‍यादा अंकों की उछाल आई.

शेयर बाजार में आई धुंआधार तेजी. (Photo: Pixabay)
लंबे समय के बाद शेयर बाजार में आज रिकॉर्डतोड़ तेजी आई है और मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के काफी करीब पहुंच चुका है. घरेलू मार्केट में यह तेजी ग्‍लोबल स्‍तर पर बाजारों में उछाल के बाद आई है,  क्‍योंकि US फेड रेट कटौती की उम्‍मीद मजबूत हो चुकी है.

सेंसेक्‍स आज 1022 अंक चढ़कर 85610 पर क्‍लोज हुआ, जबकि निफ्टी 320 अंक चढ़कर 26205 पर क्‍लोज हुआ. निफ्टी बैंक में 707 अंकों की उछाल आई. इस बीच, ऑटो, फाइनेंस, मीडिया, मेटल और कंज्‍युमर समेत सभी सेक्‍टर्स में गजब की रैली रही. 

BSE के टॉप 30 शेयरों में से 28 शेयरों में तेजी रही, जबकि 2 शेयर एशियन पेंट्स और भारती एयरटे में गिरावट आई है. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्‍टील सेमत कई शेयर 2 फीसदी चढ़कर बंद हुए. बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.50 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 474.90 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. 

इन शेयरों ने मचाया धमाल!
Natco Pharma के शेयर आज 12 प्रतिशत चढ़कर 932 रुपये पर पहुंच गए. NMDC के शेयर में 9.32 फीसदी की तेजी आई है और यह 533 रुपये पर कारोबार कर रहा है. PG Electropast के शेयर 6.25 फीसदी चढ़कर 605 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. 6 फीसदी रिलायंस पावर के शेयरों में तेजी आई है. MCX के शेयर 4 फीसदी चढ़कर 10255 रुपये पर पहुंच चुके हैं. सीमेंस के शेयर 4 प्रतिशत चढ़कर 3,313 रुपये पर पहुंच चुके हैं. 

क्‍यों आई शेयर बाजार में इतनी तेजी? 

  1. रेट कट उम्‍मीद: मार्केट को दिसंबर पॉलिसी मीटिंग में US फेड रेट कट की उम्मीद है, क्‍योंकि अमेरिकी इकोनॉमिक डेटा कमजोर हुआ है. CME ग्रुप के फेडवॉच डेटा के अनुसार, 85% का मानना ​​है कि जेरोम पॉवेल और US फेड इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे.
  2. ग्‍लोबल तेजी: वॉल स्ट्रीट पर शानदार तेजी रही. एशिया-पैसिफिक शेयरों का MSCI का सबसे बड़ा इंडेक्स 1% बढ़ा, जबकि जापान का निक्केई 1.8% उछला. शुरुआती कारोबार में U.S. स्टॉक फ्यूचर्स भी 0.2% बढ़े.
  3. अमेरिका में लगातार तेजी : मंगलवार को U.S. मार्केट में तेजी रही, S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट ने लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की. इस तेजी को फेड रेट कट की उम्‍मीद बढ़ने का सपोर्ट मिला है. 
  4. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: तेल की कीमतें, जो $60 से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही हैं, एक महीने के निचले स्तर के करीब हैं. इस चिंता के बीच कि अगले साल ग्लोबल तेल सप्लाई तेजी से बढ़ सकती है, जो डिमांड से ज्‍यादा हो सकती है. 
  5. FII बाइंग: 25 नवंबर को FIIs ने नेट बायर्स बनकर Rs 785 करोड़ के इक्विटी खरीदे. एक्‍सपर्ट्स अभी घरेलू बाजार में और खरीदारी का अनुमान लगा रहे हैं. 
  6. कमजोर अर्निंग्स बॉटम आउट: Q2 अर्निंग्स सीज़न ने सेंटिमेंट में साफ सुधार का संकेत दिया, अर्निंग्स डाउनग्रेड की रफ्तार कम हुई और एनालिस्ट्स ने संकेत दिया कि डाउनग्रेड साइकिल शायद बॉटम आउट हो गया है. FY27 से आगे कई ब्रोकरेज अब डबल-डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं.
  7. ब्रॉड खरीदारी: बुधवार को लार्ज कैप स्‍टॉक में खूब खरीदारी देखी गई. मिडकैप और स्मॉलकैप दोनों इंडेक्स में एक-एक परसेंट से ज्‍यादा तेजी से चढ़े. 
  8. RBI MPC मीटिंग: 3-5 दिसंबर को साल की अपनी आखिरी पॉलिसी मीटिंग में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन में कई डाउनसाइड सरप्राइज़ के कारण रेपो रेट में 25-bps की कटौती करने की उम्मीद है.  

(नोट - किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
