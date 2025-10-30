scorecardresearch
 

Stock Market Fall: आज 3 कारण... शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्‍स 600 अंक टूटा, बिखर गए ये स्‍टॉक

शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है. सेंसेक्‍स करीब 600 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी में करीब 180 अंकों की गिरावट आई है. सभी सेक्‍टर्स रेड जोन में बंद हुए हैं.

Advertisement
X
शेयर बाजार में गिरावट. (Photo: AI)
शेयर बाजार में गिरावट. (Photo: AI)

भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी गिरावट देखने को मिली है. गुरुवार को बाजार बंद होने पर सेंसेक्‍स 592.67 अंक या 0.70 प्रतिशत गिरकर 84,404 पर आ गया, जबकि निफ्टी 176 अंक या 0.68 प्रतिशत गिरकर 25,877 पर पहुंच गया. 

शेयर बाजार के इस गिरावट में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज , एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और टाटा स्टील जैसे शेयर टूट गए, जिसमें 5 प्रतिशत तक की गिरावट आई. यह गिरावट भविष्‍य में अमेरिकी फेड रेट कटौती की संभावनाए खत्‍म होने और विदेशी पूंजी की निकासी के बाद आई है . 

BSE के टॉप 30 शेयरों में से 24 शेयर गिरावट पर बंद हुए, जबकि 6 शेयर चढ़कर बंद हुए. भारती एयरटेल में करीब 2 फीसदी की गिरावट रही और L&T के शेयरों में करीब एक फीसदी की तेजी रही. ऑटो, आईटी और बैंक समेत सभी सेक्‍टर्स रेड जोन में कारोबार कर रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Fall
अमेरिका में Rate Cut का असर नहीं, सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही धड़ाम, ये 10 शेयर बिखरे 
Stock Market Surge
अडानी से महिंद्रा तक... ये 10 स्टॉक आज के 'हीरो', सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन में बंद 
Varun Beverages stock rose 10.34% to Rs 500.80 against the previous close of Rs 453.85 on BSE.
बीयर बनाने वाली कंपनी से हुई एक डील, शेयर में आई तूफानी तेजी! 
Stock Market Rally
ये 5 बड़े कारण... शेयर बाजार में आई शानदार तेजी, इन स्‍टॉक्‍स में उछाल 
Suzlon Share Surge
नए CFO का ऐलान... फिर कंपनी का शेयर बना रॉकेट, आपके पास है ये स्टॉक? 

निवेशकों को तगड़ा नुकसान
बीएसई के मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है. बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 474.27 लाख करोड़ रुपये से घटकर 472.50 लाख करोड़ रुपये पर आ गया. इसका मतलब है कि निवेशकों को आज करीब 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

Advertisement

क्‍यों गिरा शेयर बाजार? 

ब्याज दरों में कटौती के बाद आगे कटौती पर रोक: अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है. हालांकि जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया कि अमेरिकी सरकार के सटडाउन के बीच निकट भविष्‍य में पॉलिसी ढील की संभावना कम है. पॉवेल के सतर्क रुख ने भारत सहित उभरते बाजारों में जोखिम उठाने की क्षमता को कम कर दिया.

विदेशी बिकवाली: विदेशी संस्‍थागत निवेशकों (FII) बुधवार को शेयर बाजार में 2,540.16 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. FII विड्रॉल से प्रमुख इंडेक्‍स पर असर पड़ा है. 

चीन-अमेरिका में डील: अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भारत में डील नहीं हुई है. भारत के लिए ये डील कई चुनौतियों और प्रतिस्‍पर्धा बढ़ने के तौर पर देखा जा रहा है. 

सबसे ज्‍यादा टूटे ये शेयर 

  • Ixigo के शेयरों में आज 16 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई, जो 272 रुपये पर पहुंच गया. 
  • Sailly के शेयर आज 11 फीसदी गिरकर 2,278 रुपये पर आ गए. 
  • साउथ इंडियन बैंक के शेयर में करीब 5 फीसदी की गिरावट आई और यह 37.31 रुपये पर था. 
  • एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 4 फीसदी टूटकर 570 रुपये पर आ गए. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs AUS Live Score
    Raghopur Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement