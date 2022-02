बिना इंटरनेट, बिना किताब बच्चों की पढ़ाई, Anand Mahindra बोले -Bravo Janhvi!

आनंद महिंद्रा ट्विटर पर कभी फनी मीम शेयर करते हैं, तो कभी किसी बेहद टैलेंटेड व्यक्ति का वीडियो. लेकिन शनिवार को उन्होंने जाहन्वी माहेश्वरी कनोड़िया की स्टोरी शेयर की, जो दुनियाभर में उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम करती हैं जिनके पास ना इंटरनेट है और ना ही किताबें...

आनंद महिंद्रा बोले Bravo Janhvi!

जाहन्वी के एक वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया कि जान्हवी को वह तब से जानते हैं जब वो एक छोटी बच्ची थी. अपने दोस्त की बेटी को दुनिया में परिवर्तन लाने वाले के तौर पर देखना एक खास अनुभव देता है.

A special feeling to see a friend’s daughter—who I have known since she was a toddler—make an impact on the world. Bravo Janhvi! https://t.co/MxGmi0VhBj