देश की 'अंतिम दुकान, आखिरी गांव, लास्ट ढाबा' की तस्वीरें हुईं वायरल

मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अक्सर ट्विटर पर दिलचस्प Tweet करते रहते हैं. उन्होंने आज कुछ आकर्षक पर्यटन स्थलों की तस्वीरें शेयर की हैं, जैसे- हिंदुस्तान का आखिरी गांव, आखिरी ढाबा और आखिरी कैफे की तस्वीर. महिंद्रा ने ऐसी खूबसूरत जगहों पर सेल्फी के लिए बेहतरीन जगह भी बचाया.

दरअसल, एक ट्विटर यूजर के ट्वीट को Retweet करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा- भारत में सबसे अच्छे सेल्फी स्पॉट में से एक? महिंद्रा ने दुकान के नाम 'हिंदुस्तान की अंतिम दुकान' की भी तारीफ की. साथ ही उन्होंने लिखा कि इस जगह पर एक कप चाय पीना बेशकीमती है.

Anand Mahindra द्वारा किए गए रिट्वीट के बाद यूजर्स ने कमेंट्स में आकर्षक पर्यटन स्थलों की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया. इनमें से कई तस्वीरों को महिंद्रा ने फिर रिट्वीट किया.

क्या था ट्वीट में?

बता दें कि सबसे पहले ट्विटर यूजर ने Incredible India हैश टैग के साथ पहाड़ी पर स्थित एक दुकान की तस्वीर पोस्ट की. इस दुकान को 'हिंदुस्तान की अंतिम दुकान' बताया गया. ट्वीट के मुताबिक, ये दुकान उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत-चीन सीमा पर माणा गांव में स्थित है. चाय की दुकान चंदर सिंह बडवाल द्वारा संचालित की जाती है. लगभग 25 साल पहले गांव में चाय की दुकान खोलने वाले वे पहले व्यक्ति हैं.

One of the best selfie spots in India? An unmatchable slogan: “Hindustan ki Antim Dukan.” A cup of tea there is priceless. https://t.co/7dTxVlHwAG — anand mahindra (@anandmahindra) February 9, 2022

आनंद महिंद्रा ने जब इस पोस्ट को रिट्वीट किया, तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी यूजर ने हिंदुस्तान का आखिरी गांव दिखाया तो किसी ने आखिरी ढाबा और आखिरी कैफे.

दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला रेस्टोरेंट!

एक यूजर (@charuhasmujumd1) ने दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला रेस्टोरेंट के पास फोटो खिंचाने का दावा किया. यूजर ने अपनी फोटो के साथ लिखा- 'दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला रेस्टोरेंट.' आनंद महिंद्रा ने इस फोटो को रिट्वीट किया है.

I’m getting a flood of responses to my QRT of the ‘Last Tea shop.’ Terrific pics being shared of the ‘last village,’ ‘highest restaurant’ ‘last dhaaba’ etc. Will share some of them… https://t.co/JwE2BrQUNK — anand mahindra (@anandmahindra) February 9, 2022

उन्होंने रिट्वीट कर लिखा- ''आखिरी चाय की दुकान' की पोस्ट के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. 'आखिरी गांव,' 'सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट', 'आखिरी ढाबा' आदि जगहों की शानदार तस्वीरें साझा की जा रही हैं. उनमें से कुछ शेयर कर रहा हूं...

इसके बाद Anand Mahindra ने एक और तस्वीर रिट्वीट की, जिसमें @chetan_nawathe नाम एक यूजर 'भारत का आखिरी कैफे' के पास बैठा है. महिंद्रा ने यूजर @VinayRathee19 की भी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक शख्स फैमिली के साथ हिंदुस्तान के आखिरी गांव माणा (उत्तराखंड) में खड़ा है.

We had Cup of tea @lastshop with family in २०१९ pic.twitter.com/GZdp14cHS2 — Vini @ Mars (@VinayRathee19) February 9, 2022

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने यूजर @Ramnik56 की तस्वीर भी रिट्वीट की, जिसमें एक युवक Chitkul गांव (Kinnaur, Himachal Pradesh) में 'हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा' के पास खड़ा है. महिंद्रा ने इसी जगह की यूजर @rajibmishra79 की तस्वीर भी शेयर की.

देखिए महिंद्रा द्वारा शेयर की गई कुछ दिलचस्प तस्वीरें-

Once upon the a time...... pic.twitter.com/lqdxGSerKg — Rajib Mishra (@rajibmishra79) February 9, 2022

Well Put #AGM 💜 At the height of 5610 metres,Mana Pass stands as the highest motorable road in India, and the highest vehicle-accessible pass in the world, contrary to the popular belief about Khardung La. pic.twitter.com/q5ZeVj5Y3b February 9, 2022

Here is the one I visited to, Chitkul Kinnuar (HP) bordering Tibet. pic.twitter.com/lGMv0G9d44 — Sumit | MoneyTree (@1LifeJust1) February 9, 2022

Worlds highest village in spiti valley pic.twitter.com/W1q0BkaNIf — Punith Honnegowda (@phgowda) February 9, 2022

The world's highest post office at Hikkim, Himachal Pradesh@anandmahindra pic.twitter.com/i1lrKciPML — Arvind Negi (@arvindnegii) February 9, 2022