ऑफिस है या रिजॉर्ट! हो जाएंगे कन्फ्यूज़,जाने के लिए हमेशा Excited रहते हैं Anand Mahindra

आनंद महिंद्रा ट्विटर (Anand Mahindra) पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी डे-2-डे लाइफ के बारे में अपडेट देते रहते हैं. आज उन्होंने अपनी कंपनी के एक ऐसे ऑफिस की फोटो शेयर की है जिसे देखकर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये काम करने की जगह है या आराम करने की...

महिंद्रा कर रहे बोर्ड मीटिंग

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया है कि वह अपनी कंपनी के ऑटो डिजाइन स्टूडियो (Mahindra Auto Design Studio Mumbai) जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं. आज वह अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के साथ यहां मीटिंग करने वाले हैं और कई प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी करेंगे.

And we’re taking our Board members there this morning for an offsite discussion and review of products…I always get a rush of excitement when I visit. See y’all soon… https://t.co/U57CoaM67J

प्रताप बोस ने शेयर की तस्वीरें

दरअसल आनंद महिंद्रा ने प्रताप बोस की तस्वीरों को रीट्वीट किया है. प्रताप बोस महिंद्रा ऑटो में चीफ डिजाइनर हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुंबई में हमारा महिंद्रा ऑटो स्टूडियो काम करने की एक कूल जगह है. मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो मुझसे पहले यहां आए, इसे क्रिएटिविटी और डिजाइन के लिए इतनी शानदार जगह बनाया.

Our @Mahindra_Auto Design studio in Mumbai is such a cool place to work! My gratitude to those who’ve come before me for creating such a great place for creativity and design! pic.twitter.com/QSbOFXKFbm