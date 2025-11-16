scorecardresearch
 

Warning For US: अमेरिका को वार्निंग... जेपी मॉर्गन ने कहा- 'संभल जाएं, नहीं तो यूरोप जैसा होगा हाल!'

JPMorgan Chase के सीईओ जेमी डिमन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी देते हुए व्यापार विरोधी नीतियों को लेकर सचेत किया है और अभी से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है.

जेपी मार्गन चेज की सीईओ ने अमेरिका को किया अलर्ट (Photo: Reuters)
जेपी मार्गन चेज की सीईओ ने अमेरिका को किया अलर्ट (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक ने दुनियाभर के देशों को हिलाकर रख दिया और इसका असर अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है. भारत, जापान हो या फिर चीन टैरिफ के चलते ट्रेड वॉर की स्थिति तक बन गई. अमेरिका की ट्रेड पॉलिसियों को लेकर जेपी मॉर्गन चेज ने बड़ी चेतावनी दी है. JPMorgan Chase CEO जेमी डिमन ने अलर्ट करते हुए कहा है कि अगर US में व्यापार विरोधी नीतियां जारी रहीं, तो यूरोप जैसा आर्थिक संकट दिख सकता है. 

'तो US चलने लगेगा यूरोप की चाल'
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमन ने US Trade Policies को लेकर वार्निंग जारी करते हुए कहा कि इन व्यापार-विरोधी नीतियों के चलते कंपनियां शहरों से बाहर निकलती जा रही हैं, इसके चलते अमेरिका को यूरोप जैसी आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है. मियामी में अमेरिकन बिजनेस फोरम में बोलते हुए डिमन ने ये चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर इसे लेकर कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो फिर 30 सालों में अमेरिका, यूरोप की राह पर चलता नजर आएगा. 

डिमन बोले- अभी से उठाने होंगे कदम  
जेमी डिमन ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं (European Economies) में घटती जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) को एक चेतावनी के रूप में बयां किया. इसके साथ ही उन्होंने कारोबारी माहौल को कमजोर करने के लिए हाई टैक्सेशन के साथ ही ओवर-रेगुलेशन को जिम्मेदार ठहराया. डिमन ने अलर्ट किया कि अमेरिकी शहरों और राज्यों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अभी से कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा कारोबार अनुकूल नीतियों वाले क्षेत्रों में कंपनियां खोने का जोखिम उठाना पड़ सकता है.

पलायन का करना पड़ेगा सामना!
जेपी मॉर्गन चेज की ओर से आई अमेरिका के लिए ये बड़ी चेतावनी खास है, क्योंकि टैरिफ को लेकर भले ही राष्ट्रपति ट्रंप खजाना भरने के दावे करें, लेकिन महंगाई समेत बिजनेस सेक्टर पर इसका बुरा असर भी देखने को मिला है और लगातार एक्सपर्ट्स इसकी आलोचना करते हुए नजर आए हैं. 

डिमन ने ये चेतावनी भी दी है कि प्रतिकूल व्यावसायिक माहौल अपनाने वाले राज्यों और शहरों को पूंजी निवेश घटने और प्रतिभा के पलायन का सामना भी करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सभी में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, देशों के बीच, राज्यों के बीच और शहरों के बीच. जो राज्य व्यवसायों को बाहर धकेल रहे हैं, उनका उल्टा असर होगा.

ज्यादा नियम अक्सर नुकसानदायक
जेमी ने आगे कहा कि किसी भी तरह से व्यापार विरोधी होने की धारणा औसत अमेरिकी नागरिकों की मदद करेगी, यहां तक ​​कि कम वेतन पाने वालों की भी, लेकिन मैं इस अवधारणा से सहमत नहीं हूं. उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां टैक्स बेस को कम करती हैं और उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं जिनकी मदद करने का लक्ष्य रखा गया है. डिमन के मुताबिक, अत्यधिक नियम अक्सर बड़े निगमों की तुलना में छोटे व्यवसायों और निम्न आय वाले लोगों को ही अधिक नुकसान पहुंचाते हैं.

