खुलने से पहले जुटाए 620Cr, फिर पहले दिन IPO को मिलीं ताबड़तोड़ बोलियां... जानिए प्राइस बैंड

देश की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों में शामिल विक्रम सोलर का आईपीओ (Vikram Solar IPO) मंगलवार को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ और इस आईपीओ को पहले दिन निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला. ये कुल 1.52 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया. एनएसई डेटा पर नजर डालें, तो इस इश्यू को 4,53,61,650 शेयरों के मुकाबले 6,88,40,280 शेयरों की बोलियां मिलीं. इस दौरान NII कैटेगरी को सबसे ज्यादा 3.84 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि रिटेल कैटेगरी 1.36 गुना सब्सक्राइब्ड हुई. खास बात ये है कि आम निवेशकों के लिए खुलने से पहले ही सोलर कंपनी के इस आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 620 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटा लिए थे. यही नहीं ग्रे-मार्केट में भी ये लगातार धमाल मचा रहा है और शानदार लिस्टिंग का संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज के बारे में विस्तार से...

21 अगस्त तक लगा सकेंगे पैसा

विक्रम सोलर आईपीओ (Vikram Solar IPO) आम निवेशकों के सबस्क्रिप्शन के लिए मंगलवार को ओपन हुआ है और निवेशक तीन दिन यानी 21 अगस्त तक इसमें पैसे लगा सकेंगे. एंकर निवेशकों के लिए इस इश्यू को एक दिन पहले यानी सोमवार 18 अगस्त को खोला गया था और उनके लिए 1.87 करोड़ शेयर बिक्री के लिए पेश किए गए थे. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इनकी कुल वैल्यू 620.8 करोड़ रुपये होती है. बता दें कि कंपनी ने अपना IPO Price Band 315-332 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है.

2079 करोड़ रुपये है IPO का साइज

इस आईपीओ का साइज 2079.37 करोड़ रुपये है और इसके जरिए कंपनी 6,26,31,604 शेयरों को बिक्री के लिए पेश कर रही है. इसमें 1500 करोड़ रुपये वैल्यू के फ्रैश शेयर शामिल हैं, जबकि 579.27 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए की जा रही है. कंपनी की ओर से 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पेश किए जा रहे हैं.

14940 रुपये लगाकर बनें मुनाफे में पार्टनर

अगर आप आईपीओ में निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो फिर 15,000 रुपये से भी कम का निवेश करके इस सोलर कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हैं. दरअसल, Vikram Solar IPO के तहत कंपनी ने 45 शेयरों का लॉट साइज तय किया है और 332 रुपये के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से किसी भी निवेशक को कम से कम 14,940 रुपये का निवेश करना होगा. इसके बाद अगर आपका आईपीओ निकलता है, तो फिर लिस्टिंग और उसके बाद कंपनी को होने वाले हर मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी पक्की होगी.

GMP और लिस्टिंग लिस्टिंग डेट

इस इश्यू ने ओपनिंग से पहले ही ग्रे मार्केट में बढ़त बना ली है और मंगलवार को सुबह 8 बजे के आसपास इसका जीएमपी 54 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इसका मतलब है कि ये अभी से 16% से ज्यादा प्रीमियम पर लिस्टिंग का संकेत दे रहा है. Vikram Solar के शेयर BSE-NSE पर लिस्ट होंगे. 21 अगस्त को बंद होने के बाद इस IPO का अलॉटमेंट प्रोसेस 22 अगस्त को स्टार्ट होगा और फिर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट की प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू होगी. अगर लिस्टिंग की बात करें, तो विक्रम सोलर आईपीओ बाजार में 26 अगस्त को डेब्यू करेगा.

