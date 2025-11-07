scorecardresearch
 

चीन ने ऐसा क्या किया? बौखला गए ट्रंप... US इस जरूरी चीज की सप्लाई पर लगाएगा बैन!

China की ओर से सरकारी अनुदान प्राप्त डेटा सेंटर्स में घरेलू स्तर पर विकसित चिप के उपयोग का दिशा-निर्देश जारी किया, तो अमेरिका ने भी NVIDIA को नए AI Chips चीन को बेचने की अनुमति न देने की बात कही है.

Advertisement
X
व्हाइट हाउस की ओर से दिया गया बड़ा बयान (Photo: Reuters)
व्हाइट हाउस की ओर से दिया गया बड़ा बयान (Photo: Reuters)

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बीते दिनों हुई बैठक के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशन खत्म होने के संकेत मिले थे. लेकिन अब चीन के एक कदम से अमेरिका फिर बौखला गया है और China को जाने वाली एक जरूरी चीज पर बैन लगा रहा है. हम बात कर रहे हैं AI Chips की, रिपोर्ट्स की मानें तो व्हाइट हाउस अब दिग्गज चिप मेकर कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) को नए स्केल-डाउन एआई चिप चीन में बेचने की अनुमति नहीं देगा. 
 
व्हाइट हाउस ने चिप बिक्री पर लगाई रोक!
रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि द इन्फॉर्मेशन ने गुरुवार को इस मामले से परिचित तीन लोगों के हवाले से बताया कि US White House ने अन्य संघीय एजेंसियों को सूचित किया है कि वह एनवीडिया को अपने नए स्केल-डाउन एआई चिप्स चीन को बेचने की अनुमति नहीं देगा. बता दें कि Jensen Huang की  एनवीडिया ने अपने कई चीनी ग्राहकों को B30A चिप के नमूने उपलब्ध कराए हैं. जिनका उपयोग बड़े क्लस्टरों में कुशलतापूर्वक व्यवस्थित होने पर बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है. 

चीनी कंपनियों के लिए बेहद जरूरी  
ये एक ऐसी क्षमता, जिसकी कई चीनी कंपनियों को बेहद जरूरत पड़ती है. अमेरिका के कदम के बाद हालांकि, NVIDIA के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी का चीन के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी डेटासेंटर कंप्यूटिंग बाजार में कोई हिस्सा नहीं है और हम इसे अपने दिशानिर्देशों में शामिल नहीं करते हैं. इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एनवीडिया इस उम्मीद में B30A के डिजाइन में बदलाव कर रही है ताकि ट्रंप प्रशासन अपने रुख पर पुनर्विचार करेगा. 

China के इस कदम के बाद फैसला
कैलिफोर्निया स्थित एनवीडिया कंपनी को चीन में रेग्युलेटरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है. व्हाइट हाउस ने ये बम फोड़ दिया है, जो कंपनी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. बता दें कि China ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी सरकारी अनुदान प्राप्त नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए केवल घरेलू स्तर पर विकसित चिप्स का उपयोग करने के लिए कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, 30% से कम पूरे हुए डेटा सेंटर्स को सभी स्थापित विदेशी चिप्स हटाने भी होंगे या उन्हें अपनी खरीद की योजना रद्द करनी होगी. इस प्रतिबंध से Nvidia समेत अन्य अमेरिकी चिप कंपनियों को बड़ा झटका दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

रूस-अमेरिका में ठन गई क्या? पुतिन के फैसले ने सबको चौंकाया!  
ट्रंप का न्यूयॉर्क के नव-निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर वार, देखें US Top-10 
एक पब्लिक गेदरिंग के दौरान एरिका किर्क और जेडी वेंस गले मिले
जेडी वेंस और एरिका किर्क ने इमोशनल होकर क्या बात की? लिप रीडर ने किया खुलासा 
पेलोसी के संन्यास की ख़बर को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया अच्छा (Photo: AP)
'आखिरकार दुष्ट महिला से मुक्ति मिल गई', किस राजनेता के संन्यास पर ट्रंप ने कहा ऐसा 
Syria's president
UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सीरिया के राष्ट्रपति से हटाए प्रतिबंध, जल्द ट्रंप से मिलेंगे अहमद अल-शरा 
Advertisement

गौरतलब है कि बीते दिनों साउथ कोरिया में हुई Donald Trum-Xi Jinping की मुलाकात में अन्य मुद्दों के साथ ही एनवीडिया चिप निर्यात को लेकर भी बात हुई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि  और कहा जा रहा था कि अमेरिका चीन और एनवीडिया के बीच डील पर राजी है, लेकिन सबसे एडवांस्ड चिप पर नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Advertisement