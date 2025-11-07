चीन ने ऐसा क्या किया? बौखला गए ट्रंप... US इस जरूरी चीज की सप्लाई पर लगाएगा बैन!

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बीते दिनों हुई बैठक के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशन खत्म होने के संकेत मिले थे. लेकिन अब चीन के एक कदम से अमेरिका फिर बौखला गया है और China को जाने वाली एक जरूरी चीज पर बैन लगा रहा है. हम बात कर रहे हैं AI Chips की, रिपोर्ट्स की मानें तो व्हाइट हाउस अब दिग्गज चिप मेकर कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) को नए स्केल-डाउन एआई चिप चीन में बेचने की अनुमति नहीं देगा.



व्हाइट हाउस ने चिप बिक्री पर लगाई रोक!

रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि द इन्फॉर्मेशन ने गुरुवार को इस मामले से परिचित तीन लोगों के हवाले से बताया कि US White House ने अन्य संघीय एजेंसियों को सूचित किया है कि वह एनवीडिया को अपने नए स्केल-डाउन एआई चिप्स चीन को बेचने की अनुमति नहीं देगा. बता दें कि Jensen Huang की एनवीडिया ने अपने कई चीनी ग्राहकों को B30A चिप के नमूने उपलब्ध कराए हैं. जिनका उपयोग बड़े क्लस्टरों में कुशलतापूर्वक व्यवस्थित होने पर बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है.

चीनी कंपनियों के लिए बेहद जरूरी

ये एक ऐसी क्षमता, जिसकी कई चीनी कंपनियों को बेहद जरूरत पड़ती है. अमेरिका के कदम के बाद हालांकि, NVIDIA के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी का चीन के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी डेटासेंटर कंप्यूटिंग बाजार में कोई हिस्सा नहीं है और हम इसे अपने दिशानिर्देशों में शामिल नहीं करते हैं. इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एनवीडिया इस उम्मीद में B30A के डिजाइन में बदलाव कर रही है ताकि ट्रंप प्रशासन अपने रुख पर पुनर्विचार करेगा.

China के इस कदम के बाद फैसला

कैलिफोर्निया स्थित एनवीडिया कंपनी को चीन में रेग्युलेटरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है. व्हाइट हाउस ने ये बम फोड़ दिया है, जो कंपनी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. बता दें कि China ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी सरकारी अनुदान प्राप्त नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए केवल घरेलू स्तर पर विकसित चिप्स का उपयोग करने के लिए कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, 30% से कम पूरे हुए डेटा सेंटर्स को सभी स्थापित विदेशी चिप्स हटाने भी होंगे या उन्हें अपनी खरीद की योजना रद्द करनी होगी. इस प्रतिबंध से Nvidia समेत अन्य अमेरिकी चिप कंपनियों को बड़ा झटका दिया है.

गौरतलब है कि बीते दिनों साउथ कोरिया में हुई Donald Trum-Xi Jinping की मुलाकात में अन्य मुद्दों के साथ ही एनवीडिया चिप निर्यात को लेकर भी बात हुई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि और कहा जा रहा था कि अमेरिका चीन और एनवीडिया के बीच डील पर राजी है, लेकिन सबसे एडवांस्ड चिप पर नहीं.

