scorecardresearch
 

टैरिफ वॉर पर कंफ्यूज अमेरिका... ट्रंप का भारत पर तीखे तेवर, लेकिन विदेश मंत्रालय कर रहा तारीफ!

डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत पर तीखे तेवर दिखाए हैं और कहा है कि जबतक टैरिफ को लेकर समाधान नहीं होगा, तबतक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी. वहीं अमेरिका का विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत हमारा साझेदार है और हम खुलकर बात करते हैं.

Advertisement
X
अमेरिका भारत पर टैरिफ को लेकर कंफ्यूज. (Photo: File)
अमेरिका भारत पर टैरिफ को लेकर कंफ्यूज. (Photo: File)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा व्यापार वार्ता रोक देने और भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है. अमेरिका के विदेशी विभाग ने भारत की तारीफ की है और संयमित रुख अपनाने की कोशिश की है. विदेश विभाग का कहना है कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और हम खुलकर बात करते हैं. 

गौरतलब है कि रूसी तेल को लेकर टंप ने भारत पर तीखे तेवर दिखाए हैं. उन्‍होंने भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ लगा दिया है और 25 फीसदी एक्स्‍ट्रा टैरिफ 27 अगस्‍त से लागू करने का ऐलान किया है. वहीं ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि वह आगे भी भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं. वहीं अब अमेरिका का विदेश विभाग ट्रंप के बयान के उलट बयान दे रहा है. 

भारत से अभी कोई बातचीत नहीं: ट्रंप 
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आगे चर्चा के लिए अमेरिका का एक दल 25 अगस्त को भारत आने वाला था. लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि जबतक टैरिफ को लेकर मसला सुलझ नहीं जाता है, तबतक भारत से व्‍यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

kanpur leather
'ट्रंप के टैरिफ से होगा हमारा भारी नुकसान, ज्यादा बिकेगा पाकिस्तान-बांग्लादेश का माल', कानपुर के लेदर कारोबारी चिंतित 
Hezbollah
हिज्बुल्लाह हथियार डालने को राजी नहीं, दे दी इजरायल को धमकी! 
भारत पर लगी नई टैरिफ को लेकर ट्रंप की आोलचना
भारत पर 50% टैरिफ का अमेरिका में विरोध, सांसद बोले- 'खतरे में कई साल की मेहनत...' 
Trump
भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद क्या बोले Trump? 
India us tariff war
भारत-रूस-चीन बदल रहे वर्ल्ड ऑर्डर... टैरिफ टोटकों के पीछे यही है ट्रंप का असली डर? 

अमेरिका के विदेश विभाग ने क्‍या कहा? 
विदेश मंत्रालय के प्रमुख उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, 'भारत के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि राष्ट्रपति व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की खरीद को लेकर अपनी चिंताओं को लेकर बहुत क्लियर हैं. आपने उन्हें इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई करते देखा है.' उन्‍होंने आगे कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम पूरी और स्‍पष्‍ट बातचीत करते हैं और यह जारी रहेगा. 

Advertisement

हर मुद्दे पर 100 फीसदी सहमत होना संभव नहीं! 
ट्रंप ने कहा कि कोई भी दो देश हर मुद्दे पर 100 फीसदी एकमत नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ट्रंप शुरू से ही क्लियर रहे हैं. पिगॉट ने कहा कि राष्‍ट्रपति व्‍यापार असंतुलन और भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर अपनी चितांओं के बारे में क्लियर रहे हैं और कार्रवाई की है. वह पीएम मोदी के 31 अगस्‍त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्‍मेलन के लिए चीन दौरे के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement