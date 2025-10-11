US ने भारत को दिया झटका! 8 लोगों और 10 कंपनियों पर लगाया बैन, वजह बना ईरान

अमेरिका ने भारत के कुल 8 व्यक्तियों और उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. आधिकारिक बयानों के अनुसार, ईरान के ऊर्जा व्यापार में कथित रूप से मदद करने के आरोप में अमेरिका ने भारत स्थित 10 कंपनियों पर बैन लगा दिया है.
दरअसल, गुरुवार को अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) निर्यात से जुड़े 50 से ज्यादा व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर कार्रवाई की थी और उन्हें व्यापार करने से रोक दिया. इसी के तहत भारत के 8 लोगों और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वह ईरान की 'दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों' को सपोर्ट देने वाले पैसे को रोकने के लिए यह कदम उठा रहा है, जबकि ट्रेजरी डिपॉर्टमेंट ने तेहरान के एनर्जी एक्सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करने पर जोर दिया. अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंध करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को चुन लिया गया है और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है. साथ ही अमेरिकी नागरिकों से कारोबारी लेनदेन भी बैन किया है. इसके अलावा, यात्रा प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं.
किन-किन कंपनियों पर लगाया गया बैन
ट्रेजरी विभाग ने कहा कि इन्होंने सामूहिक रूप से अरबों डॉलर के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया. साथ ही कहा कि यह राजस्व ईरान द्वारा आतंकवादी समूहों को दिए जा रहे समर्थन को सपोर्ट करता है. अब इन कंपनियों की संपत्तियां, जो अमेरिका में हैं या फिर अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे में हैं, उनको जब्त किया जाएगा.