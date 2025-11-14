उधर यूएस और एशियाई मार्केट क्रैश, यहां बिहार में काउंटिंग...आज फुल अलर्ट पर शेयर बाजार

अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट आई है. गुरुवार को Dow Jones करीब 800 अंक गिर गया. दूसरी ओर टेक स्टॉक में भी भारी बिकवाली देखने को मिली है. यह गिरावट फेड के दिसंबर रेट कट उम्मीदों के कम होने के कारण आया है. यूएस मार्केट के बाद एशियाई बाजार में भी भारी बिकवाली देखी जा रही है. जापान का Nikkei लगभग 2% टूटा, कोरिया का Kospi 2% से अधिक गिर चुका है.
वहीं आज बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय शेयर बाजार अलर्ट मोड में आ चुका है. जिस कारण गिफ्ट निफ्टी करीब 70 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है. गौर करने वाली बात है कि बिहार चुनाव पर एग्जिट पोल आने के बाद से भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है. ऐसे में निवेशक द्वारा प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है, जिससे भारतीय शेयर बजार में दबाव बढ़ सकता है.
आज भारतीय बाजार में क्या हो सकता है?
भारतीय शेयर बाजार के लिए आज दो बड़े फैक्टर काम करने वाले हैं. अगर अमेरिका और एशियाई मार्केट पर रिएक्ट करते हुए भारतीय बजाार खुलता है तो इसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल स्तर पर बाजारों में भारी गिरावट आई है. लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक NDA के फेवर में जाते हैं, तो शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद की जा सकती है.
वहीं अगर एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे नहीं रहते हैं, तो बाजार में दबाव बढ़ सकता है. क्योंकि इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में बाजार में दबाव बढ़ेगा.
कल तेजी से गिरा था बाजार
गुरुवार को मार्केट में हाई लेवल से तेज गिरावट देखने को मिली थी. निफ्टी सिर्फ 3.35 अंक चढ़कर 25,879.15 पर क्लोज हुआ था, जबकि सेंसेक्स 12.16 अंक चढ़कर बंद हुआ था. निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड हाई से तेजी से गिरा. स्मॉलकैप से लार्ज कैप स्टॉक में भी दबाव दिखाई दिया था.
