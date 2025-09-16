scorecardresearch
 

Trump Tariff Impact: 50% टैरिफ की दोहरी मार... इस राज्य को 25000Cr का घाटा, एयर कार्गो में तगड़ी गिरावट

Donald Trump द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के चलते जहां झींगा निर्यात को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं भारत से अमेरिका को होने वाले एयर कार्गो एक्सपोर्ट में भी गिरावट आई है.

अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50% का हाई टैरिफ (File Photo: ITGD)
अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50% का हाई टैरिफ (File Photo: ITGD)

अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ (US Tariff On India) का असर दिखाई देने लगा है. ग्लोबल डेटा पर नजर डालें, तो ट्रंप के इस टैरिफ अटैक के चलते भारत से अमेरिका को एयर कार्गो निर्यात में 14 फीसदी की तगड़ी गिरावट दर्ज की गई है. तो वहीं दूसरी ओर हाई टैरिफ से आंध्र प्रदेश के झींगा निर्यात को करीब 25,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है. रिपोर्ट की मानें, तो अमेरिका को झींगा निर्यात के 50 फीसदी ऑर्डर टैरिफ के बाद से रद्द हुए हैं. 

टैरिफ ने थामी हवाई एक्सपोर्ट की रफ्तार
सबसे पहले बताते हैं 50% टैरिफ के एयर कार्गो एक्सपोर्ट पर पड़े विपरीत असर के बारे में, तो बीते 27 अगस्त से अमेरिका का 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लागू है और इस तरीख के बाद से ही भारत से अमेरिका को हवाई माल निर्यात में बड़ी गिरावट आई है. हाई टैरिफ लागू होने के बाद 1 से 7 सितंबर के सप्ताह में भारत से अमेरिका को हवाई माल ढुलाई मात्रा में 14% की गिरावट आई है. वहीं दूसरी ओर भारत से यूरोप को होने वाले निर्यात के एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है. जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8% ज्यादा है.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ लागू होने से पहले के महीनों में एयर कार्गो एक्सपोर्ट के आंकड़े देखें, तो भारत से अमेरिका के लिए हवाई माल ढुलाई में साल-दर-साल (YoY) बढ़ोतरी हुई है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिकी आयातकों पर चीनी सप्लायर्स के विकल्प तलाशने का दबाव भी रहा. लेकिन, ये रफ्तार बीते महीने थमती नजर आई, जब वाशिंगटन ने पहले भारतीय आयात पर 25% और फिर रूसी तेल खरीद को मुद्दा बनाकर 50% का टैरिफ लगा दिया. 

झींगा इंडस्ट्री पर टैरिफ की तगड़ी मार
भारतीय आयात पर 50 फीसदी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बिजनेस में भारतीय झींगा इंडस्ट्री भी शामिल है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झींगा निर्यात में अग्रणी आंध्र प्रदेश को इस सेक्टर में अमेरिकी टैरिफ के चलते सीधे 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 50 फीसदी एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द हो गए हैं. इस परेशानी के चलते राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडु ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और फिशरीज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह को पत्र लिखकर मदद का अनुरोध किया है. बीते रविवार को उन्होंने इन पत्रों के जरिए अमेरिकी टैरिफ से झींगा निर्यात पर पड़े बुरे असर के बारे में बताया. 

टैरिफ और ट्रेड डील पर आज बैठक
भारत पर 50% का टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका का रुख नरम पड़ता दिखाई. बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की गई पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत-US ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ने और सफल निष्कर्ष निकलने की उम्मीद जताई थी. इसके बाद अब अमेरिकी प्रमुख वार्ताकार ब्रेंडेन लिंच भारत पहुंचे हैं और ट्रेड-टैरिफ को लेकर बैठक करने वाले हैं. 

