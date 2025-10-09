scorecardresearch
 

भारत का डंका... अब ब्रिटेन ने कह दी ये बड़ी बात, ट्रंप को मिल गया तगड़ा जवाब!

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत की जमकर तारीफ की है. उन्‍होंने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनने की राह पर है. इसमें कोई संकोच नहीं है कि भारत के ग्रोथ की कहानी शानदार रही है.

ब्रिटेन के कीर स्‍टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: Reuters)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत की जमकर तारीफ की है. उन्‍होंने भारत के विकास का लोहा मानते हुए कहा है कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनने की राह पर है. उन्‍होंने आगे कहा कि इस बात पर कोई संकोच नहीं है कि भारत की विकास की कहानी उल्‍लेखनीय रही है और भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है.

PM नरेंद्र मोदी के मुलाकात के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ये बातें कहीं. ब्रिटेन पीएम की यह बात अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के उस दावे का करारा जवाब है, जिसमें उन्‍होंने भारत की अर्थव्‍यवस्‍था को 'डेड इकोनॉमी' कहा था. 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में उपस्थित लोगों का अभिवादन करते हुए किया. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनना चाहता है. स्‍टार्मर ने कहा कि मैं पीएम मोदी को उनके लीडरशिप के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिनका टारगेट 2028 तक भारत को विश्‍व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनाना है. विकसित भारत के लिए आपका नजरिया 2047 तक भारत को पूरी तरह विकसित देश बनाना है.

आप सफलता की राह पर हैं: स्‍टार्मर
स्टार्मर ने आगे कहा कि जब से मैं यहां आया हूं, मैंने जो कुछ भी देखा है, वह मेरे लिए इस बात का प्रमाण है कि आप सफलता की राह पर हैं. हम इस यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं. स्‍टार्मर का यह बयान और 100 से ज्‍यादा सीईओ, कारोबारी, विश्‍वविद्यालय के कुलपतियों और सांस्‍कृतिक नेताओं के अबतक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचने की उनकी योजना यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था  'डेड' नहीं है, जैसा क‍ि ट्रंप ने कुछ सप्‍ताह पहले कहा था. 

ट्रंप ने भारत को लेकर क्‍या कहा था? 
दो महीने पहले रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत के साथ आई रिश्‍तों में खटास के बीच, ट्रंप ने भारत को 'डेड इकोनॉमी' बोल दिया था. जुलाई में सोशल मीडिया पर पोस्‍ट में उन्‍होंने कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्‍या करता है. मुझे फर्क नहीं पड़ता, वे दोनों मिलकर अपनी 'डेड इकोनॉमी' को गिरा सकते हैं. ट्रंप का बयान ऐसे वक्‍त में आया जब अमेरिका ने रूसी तेल की भी भारी खरीद के लिए भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया. 

---- समाप्त ----
