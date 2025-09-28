Thalapathy Vijay Net Worth: समुद्र के किनारे महल जैसा बंगला... लग्जरी कारें, जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं साउथ एक्टर विजय

साउथ सुपर स्टार और तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के प्रमुख विजय (Thalapathy Vijay) की रैली में शनिवार को जानलेवा भगदड़ मची, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल हुए जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है. फिल्मों से राजनीति में कदम रखने जा रहे, थलपति विजय साउथ के जाने-माने एक्टर हैं और सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हैं. उनकी संपत्ति और कमाई का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि फॉर्च्यून इंडिया की बीते साल आई रिपोर्ट के मुताबिक, देश में FY24 में सबसे ज्यादा एडवांस्ड टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बाद विजय दूसरे स्थान पर थे.

कितनी है थलापति विजय की नेटवर्थ?

अपनी फिल्मों और एक्टिंग की दम थलपति विजय ने साउथ सिनेमा में अलग मुकाम हासिल किया है. उनकी फैन फॉलोइंग न सिर्फ भारत, बल्कि विदेशों में भी खूब है. अपनी फिल्मों में एक्टिंग के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट से लेकर अन्य वेंचर्स में निवेश के जरिए विजय मोटी कमाई करते हैं. तमाम रिपोर्ट् में फोर्ब्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है Thalapathy Vijay Net Worth करीब 474 करोड़ रुपये है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फिल्मों के जरिए होने वाली इनकम का है.

एक फिल्म के लिए 200Cr फीस!

जैसा कि बताया कि साउथ सुपर स्टार थलपति अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हैं. वहीं उनकी इनकम में अहम रोल फिल्मों से होने वाली कमाई का है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय एक फिल्म करने के लिए 130 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. बीते साल 2024 में एक्टर विजय को उनकी फिल्म GOAT (The Greatest of All Time) के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की फीस दी गई थी. इस बात का खुलासा खुद फिल्म की प्रोड्यूसर ने किया था. फिल्मों के अलावा वे कोका-कोला, सनफीस्ट समेत तमाम ब्रांड को एंडोर्स करते भी मोटी कमाई करते हैं, साथ ही उनकी नेटवर्थ में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, फिल्म प्रोडक्शन के जरिए होने वाली कमाई समेत अन्य निवेशों का भी हिस्सा शामिल है.

इस मामले में शाहरुख के बाद विजय

बीते साल Fortune India ने देश के सबसे बड़े टैक्सपेयर्स सेलिब्रिटीज की जो लिस्ट जारी की थी, उसे देखकर भी थलपति विजय की संपत्ति और कमाई का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है. दरअसल, देश में सबसे ज्यादा एडवांस्ड टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप पर जहां बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान हैं, जिन्होंने FY24 में कुल 92 करोड़ रुपये का टैक्स भरा था. तो इस मामले में लिस्ट में दूसरे पायदान पर साउथ सुपर स्टार विजय का नाम शामिल था, जिन्होंने 80 करोड़ रुपये का एडवांस्ड टैक्स भरा था.

समुद्र के किनारे बंगला, कलेक्शन में ये महंगी कारें

सुपर स्टार विजय की रईसी और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल को उनका समुद्र के किनारे स्थित सफेद महलनुमा बंगला साफ दर्शाता है, जो हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज (Tom Cruise) के बीच हाउस से प्रेरित बताया जाता है. विजय का ये आलीशान बंगला चेन्नई के नीलांकरई में समुद्र किनारे कैसुआरिना ड्राइव पर स्थित है. वहीं उनका कार कलेक्शन भी शानदार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, थलापति विजय के पास रोल्स रॉयस घोस्ट से लेकर बीएमडब्ल्यू X5-X6, ऑडी A8 L, रेंज रोवर ईवोक, फोर्ड मस्टैंग, वोल्वो XC90 और मर्सिडीज बेंज जैसी तमाम महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं.

रैली में कैसे मची भगदड़?

शनिवार को विजय की करुर रैली में मची भगदड़ में मृतकों और घायलों के बारे में जानकारी शेयर करते हुए राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी. सेंथिल कुमार ने जानकारी दी है कि अब तक जहां 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 95 लोगों को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया , जिनमें 51 मरीज करूर सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं. हादसे के पीछे के कारणों की बात करें, तो रिपोर्टों के मुताबिक, विजय की रैली में करीब 1,00,000 लोग इकठ्ठा थे. रैली में एक 9 साल की बच्ची के लापता होने की खबर आई और उसकी तलाश में एक दिशा में तेजी से बढ़ती भीड़ के चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई.

