कोई 10% तो कोई 20% उछला... US से मिला एक सिग्नल, फिर इन शेयरों में तूफानी तेजी

भारत-US में ट्रेड डील और टैरिफ कटौती को लेकर पॉजिटिव सिग्नल आने के बाद टेक्सटाइल से लेकर झींगा इंडस्ट्रीज के शेयरों में गुरुवार को तूफानी तेजी देखने को मिली है. कुछ कंपनियों के शेयर खुलने के साथ ही 10%, तो कुछ स्टॉक्स 20% तक उछल गए.

अमेरिका से टैरिफ कटौती का सिग्नल मिलने पर भागे कपड़ा कंपनियों के शेयर (File Photo:ITG)
अमेरिका से टैरिफ कटौती का सिग्नल मिलने पर भागे कपड़ा कंपनियों के शेयर (File Photo:ITG)

भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर बात बनने के सिग्नल क्या मिले, अमेरिकी बाजार से जुड़े तमाम सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर उछाल भरने लगे. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और खासतौर पर टेक्सटाइल और झींगा निर्यात से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स ने जोरदार छलांग लगाई. सबसे ज्यादा भागने वाले शेयरों में गोकलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर 13%, तो कोस्टल कॉर्प का शेयर ओपन होने के कुछ ही देर बाद 20% तक चढ़कर कारोबार कर रहे थे. 

US घटा सकता है भारत पर टैरिफ!
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता पर चर्चा सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही है. इसके साथ ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय निर्यात पर टैरिफ को अमेरिका वर्तमान में लागू 50% से घटाकर 15-16% कर सकता है. गुरुवार 23 अक्टूबर को बाजार में तेजी के बीच कपड़ा निर्यातक कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली. इसके साथ ही झींगा निर्यात से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है. इन कंपनियों की इनकम का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से ही आता है. 

टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर बने रॉकेट 
टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में नजर डालें, तो गोकलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर शुरुआती कारोबार के दौरान ही करीब 13% बढ़कर 898.95 रुपये पर जा पहुंचा. इसके अलावा वर्धमान टेक्सटाइल्स का शेयर 10% के आसपास उछलकर 454.25 रुपये पर पहुंच गया. वेलस्पन लिविंग शेयर (7%), रेमंड लाइफस्टाइल (4%),केपीआर मिल शेयर (6%) और पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 7% तक चढ़ गया. इसके अलावा अरविंद लिमिटेड का शेयर (7%), आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर (3%), ट्राइडेंट शेयर (3%) की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे.  

झींगा स्टॉक में ये शेयर रहे अव्वल 
कपड़ा कंपनियों के शेयरों के अलावा झींगा एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी तूफानी तेजी देखने को मिली है. इनमें शामिल कोस्टल कॉर्पोरेशन के शेयर कारोबार के दौरान 20% के अपर सर्किट के साथ बढ़कर 44.80 रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयर भी करीब 13% की उछाल के साथ 261 रुपये पर कारोबार कर रहा था. अवंती फीड्स के शेयर में 10% की तेजी दर्ज की गई.

सेंसेक्स-निफ्टी में तूफानी तेजी
बात शेयर बाजार की करें, तो सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स-निफ्टी अपनी ओपनिंग के साथ ही धमाल मचाए हुए हैं. एक ओर जहां बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स 600 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है. तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 200 अंकों से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

