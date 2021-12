Tesla के 12 अरब डॉलर के शेयर बेचने के बाद CEO एलन मस्क ने कहा- नौकरी छोड़ना चाहता हूं 

दुनिया के सबसे अमीर और Tesla Inc के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्वीट कर कहा कि वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से 'इंफ्लुएंसर' बनना चाहते हैं. एलन मस्क अब तक कंपनी के करीब 12 अरब डॉलर (करीब 91,000 करोड़ रुपये) के शेयर बेच चुके हैं.

इस ट्वीट से यह साफ नहीं हो रहा है कि एलन मस्क अपने पद को छोड़ने को लेकर गंभीरता से कह रहे हैं या नहीं. वह पहले भी हल्के मूड में कई तरह के ऐसे ट्वीट करते रहे हैं.

फिर बेचे टेस्ला के शेयर

अमेरिकी एक्सचेंजों की रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क ने गुरुवार को इलेक्ट्र‍िक कार कंपनी टेस्ला के 934,091 शेयरों की और बिक्री की, जिनकी कीमत करीब 96.3 करोड़ डॉलर है.

एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूं और पूर्णकालिक इंफ्लुएंसर बनना चाहता हूं.' एलन मस्क ने इसके बारे में कोई और ब्योरा नहीं दिया.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt