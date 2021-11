Chip Crisis: Tesla भी ‘चिप संकट’ से परेशान, Elon Musk बोले- 2021 ‘एक बुरा सपना’!

दुनियाभर में छाया चिप या सेमीकंडक्टर की कमी का संकट (Global Chip Crisis) Tesla जैसी एडवांस कार कंपनी के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है. कंपनी के सीईओ Elon Musk तो इस कदर परेशान है कि उन्होंने सप्लाई चेन के मुद्दे पर 2021 की तुलना ‘एक बुरे सपने’ से कर दी.

इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला (Tesla) के प्रमुख एलन मस्क (Elon Musk) से ट्विटर पर जब कुछ यूजर्स ने कंपनी के आने वाले Tesla Cybertruck के प्रोडक्शन को लेकर सवाल किया, तो मस्क ने अपना दु:ख कुछ इन शब्दों में बयां किया...

Oh man, this year has been such a supply chain nightmare & it’s not over!



I will provide an updated product roadmap on next earnings call.