Tejashwi Yadav Net Worth: तेजस्वी यादव का चुनावी हलफनामा, इतनी संपत्ति के हैं मालिक... पत्नी भी करोड़पति!

Tejashwi Yadav Net Worth: लालू प्रसाद यादव के बेटे राजद नेता तेजस्वी यादव अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं. चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति का एक-एक ब्योरा पेश किया है.

करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं तेजस्वी यादव
करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं तेजस्वी यादव

बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) की तैयारियां जोरों पर हैं और नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी जारी है. राघोपुर विधानसभा सीट से बीते बुधवार राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशनल फाइल किया था. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा देकर अपनी चल-अचल संपत्ति (Tejashwi Yadav Net Worth) का पूरा ब्योरा भी पेश किया. इसके मुताबिक उनके पास  8 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. 

तेजस्वी के पास इतनी चल-अचल संपत्ति
राजद नेता तेजस्वी यादव ने पहली बार राघोपुर विधानसभा सीट से साल 2015 में चुनाव जीता था. अब राज्य में दो चरणों में मतदान होने हैं और यहां पर वोटिंग पहले चरण में 6 नवंबर को होगी. पीटीआई के मुताबिक, इस सीट से नामांकन करते हुए चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में तेजस्वी यादव ने बताया कि उनकी कुल नेटवर्थ करीब 8.1 करोड़ रुपये है. इसमें 6.12 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, जबकि 1.88 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है.

राजद नेता को चुकाना है इतना कर्ज
चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में तेजस्वी यादव ने अपनी कुल संपत्ति के साथ ही देनदारियों का भी खुलासा किया है. जहां उन्होंने अपने पास 1.5 लाख रुपये नकदी और तमाम बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपये डिपॉजिट होने की जानकारी दी है. वहीं उनके ऊपर कुल सरकारी देनदारियां 1.35 करोड़ रुपये की हैं. इसके अलावा 55.55 लाख रुपये की देनदारियां ऐसी हैं, जो उनके भाई तेज प्रताप यादव और मां राबड़ी देवी के साथ कंबाइंड लोन की राशि है.

पत्नी भी करोड़पति, लेकिन कर्ज 'जीरो'
तेजस्वी यादव के हलफनामे में पत्नी राजश्री यादव के पर मौजूद संपत्ति के बारे में भी खुलासा किया गया है. उनकी कुल नेटवर्थ करीब 1.88 करोड़ रुपये है. इसमें राजश्री के पास मौजूद 59.69 लाख रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. इनके पास 1 लाख रुपये की नकदी है, तो वहीं 480 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी भी है. बता दें कि तेजस्वी यादव के पास 200 ग्राम के आसपास Gold है. सबसे खास बात ये है कि राजश्री के पास कोई देनदारी या सरकारी बकाया नहीं है.

5 साल में इतनी बढ़ी तेजस्वी की दौलत 
साल 2020 के चुनाव के दौरान इलेक्शन कमिशन के पास जमा कराए गए हलफनामे पर नजर डालें, तो तेजस्वी यादव की संपत्ति में इन पांच सालों के दौरान तगड़ा उछाल देखने को मिला है. MyNeta.Com पर मौजूद इस एफिडेबिट के मुताबिक, 9वीं कक्षा पास राजद नेता ने उस समय अपनी कुल संपत्ति 5.88 करोड़ रुपये बताई थी. इसमें 1.20 लाख रुपये की नकदी और तमाम बैंक अकाउंट्स में जमा करीब 31 लाख रुपये शामिल था. ऐसे में इनकी दौलत में करीब 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है. 

