टाटा कैपिटल अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च करने के लिए तैयार है. टाटा ग्रुप की एनबीएफसी कंपनी के IPO ने प्राथमिक बाजार में अपनी पेशकश जारी करने के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) फाइल कर दिया है. यह इश्‍यू 6 अक्‍टूबर सोमवार को खुलेगा और 8 अक्‍टूबर को बंद होने की संभावना है.

टाटा कैपिटल के आईपीओ में 21 करोड़ इक्विटी शेयरों को फ्रेश सेल के लिए रखा जाएगा और 26,58,24,280 इक्विटी को ऑफर फॉर सेज के जरिए पेश किया जाएगा. इस इश्यू में कुल मिलाकर 47,58,24,280 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए होंगे. हर शेयर की फेस वैल्‍यू 10 रुपये है.

टाटा कैपिटल के आईपीओ में कंपनी के पात्र कर्मचारियों के लिए भी रिजर्व कोटा रखा गया है, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट्स या टाटा समूह की अन्य कंपनियों के शेयर होल्‍डर्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है. एंकर बुक की डिटेल शुक्रवार, 3 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा और IPO के लिए प्राइस बैंड का ऐलान सोमवार, 29 सितंबर को होने की संभावना है.

17000 करोड़ जुटाने की योजना

टाटा कैपिटल अपने आईपीओ के ज़रिए कुल 2 अरब डॉलर (17,000 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना बना रही है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने टाटा समूह की इस NBFC को शेयर मार्केट में लिस्‍टेड होने के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है. शेयर बाजार में इसके प्रवेश की पिछली समय-सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी. केंद्रीय बैंक ने टाटा कैपिटल को यह समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति दी थी.

Advertisement

प्राइस बैंड का अभी ऐलान नहीं

नॉन लिस्‍टेड मार्केट के डीलर्स के अनुसार, टाटा कैपिटल IPO के दौरान अपने शेयर करीब 350-380 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जारी कर सकता है. लेकिन प्राइस बैंड और इश्‍यू की साइज की अधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए. नए इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग टियर-1 पूंजी बढ़ाने और बिजनेस एक्‍सपैंड करने पर किया जाएगा.

टाटा कैपिटल की इनकम

टाटा कैपिटल ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया और 1,041 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो एक साल पहले अर्जित 472 करोड़ रुपये से दोगुने से भी ज्‍यादा है. कुल आय जून 2024 तिमाही के 6,557 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,692 करोड़ रुपये हो गई.

चौथा बड़ा इश्‍यू

टाटा कैपिटल का IPO एक और मेगा पेशकश होगी, जो संभवतः चौथा सबसे बड़ा इश्यू होगा, जो हुंडई मोटर इंडिया (27850 करोड़ रुपये), भारतीय जीवन बीमा निगम (20,550 करोड़ रुपये) और वन97 कम्युनिकेशंस (18,300 करोड़ रुपये) से पीछे होगा.

(नोट- किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----