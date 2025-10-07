'टैरिफ ने रोक लिया, वरना छिड़ जाता भीषण युद्ध...', भारत-PAK सीजफायर पर ट्रंप का ये बड़ा दावा

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ (Trump Tariff) को लेकर दुनियाभर के एक्सपर्ट्स भले कुछ भी कह रहे हों और इसकी आलोचना कर रहे हों, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इसे न केवल देश के राजस्व में तगड़ा इजाफा करने वाला करार दे रहे हैं, बल्कि अब तो टैरिफ को लेकर एक बड़ा दावा करते नजर आ रहे हैं. जी हां, ट्रंप के मुताबिक, टैरिफ की वजह से ही दुनिया में कई देशों के बीच होने वाले युद्ध रुके हैं. उन्होंने खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल मई में बढ़े संघर्ष (India-Pakistan War) का उदाहरण भी दिया है.

'टैरिफ ना होता, तो 7 में से 4 युद्ध पक्के'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते व्हाइट हाउस में बताया कि उनके द्वारा लागू किए गए टैरिफ से न सिर्फ अमेरिकी राजस्व बढ़ा है, बल्कि इसे लेकर दी गई धमकियों से कई युद्ध भी रुके हैं. बता दें कि मई 2025 से अब तक ट्रंप 40 से ज्यादा बार इस तरह के दावे दोहरा चुके हैं, जिनमें टैरिफ को कारगर बताया गया है. व्हाइट हाउस द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, 'अगर मेरे पास टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं होती, तो सात में से कम से कम चार युद्ध तो छिड़ ही जाते.'

तो इसलिए रुका था भारत-PAK युद्ध...

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इसका टैरिफ एक शांति रक्षक बना है. ट्रंप ने पहले भी मई में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े संघर्ष को बार-बार परमाणु युद्ध से एक कदम दूर बताया था और अब दावा किया है कि अत्यधिक टैरिफ लगाने की उनकी धमकी के कारण दोनों देशों को युद्ध से कदम पीछे हटाने पड़े. उन्होंने आगे कहा कि अगर आप भारत और पाकिस्तान के मामले में देखें, तो दोनों देश युद्ध के लिए तैयार थे. ट्रंप के मुताबिक, 'उस दौरान 7 विमान मार गिराए गए... मैं ठीक-ठीक नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था, टैरिफ की वजह से न सिर्फ हमने अरबों डॉलर कमाए, बल्कि हम शांतिदूत भी बने हैं.'

उन्होंने इस वीडियो में साफ दावा किया कि अत्यधिक टैरिफ लगाने की उनकी धमकी ने दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. ट्रंप का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था, 'मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता... आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे या हम आप पर इतने ज्यादा टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा.' ट्रंप के अनुसार, इसके बाद 5 घंटे के भीतर युद्धविराम हो गया.

भारत ने किया ट्रंप के बयान का खंडन

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने इस घटनाक्रम का खंडन किया है. नई दिल्ली का कहना है कि युद्धविराम पर भारतीय और पाकिस्तानी सैन्य कमांडरों के बीच बिना किसी विदेशी मध्यस्थता के सैन्य अभियान महानिदेशकों (DGMO) के माध्यम से सीधे बातचीत हुई थी. प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभियान रोकने के फैसले को किसी भी अंतरराष्ट्रीय नेता ने प्रभावित नहीं किया था. भारतीय अधिकारियों ने ट्रंप द्वारा भारत-पाक तनाव को सदियों पुराना बताने को भी खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि दोनों देश 1947 से ही स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व में हैं.

