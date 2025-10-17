scorecardresearch
 

टैरिफ पर बड़ा अलर्ट, IMF ने कहा- 'ये ग्लोबल ट्रेड की राह में रोड़ा...', भारत पर जताया फिर भरोसा

IMF Warning On Tariff: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने टैरिफ को लेकर अलर्ट किया है और इसे ग्लोबल विकास में एक बड़ी बाधा बताया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका, चीन और कनाडा ने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया है.

Advertisement
X
आईएमएफ चीफ ने टैरिफ को लेकर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अपील की (Photo: AFP)
आईएमएफ चीफ ने टैरिफ को लेकर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अपील की (Photo: AFP)

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ी चेतावनी (IMF Warning On Tariff) दी है. आईएमएफ की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इसे ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचाने वाला कदम करार दिया है और कहा है कि ये उभरते बाजारों की ग्रोथ को धीमा कर सकता है. इसे साथ ही उन्होंने एक बार फिर इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका खुला रहना दुनिया के लिए जरूरी है.   

बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का हथियार बना टैरिफ
आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने टैरिफ से होने वाले संभावित नुकसानों के बारे में अलर्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में दुनिया की कुछ कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संरक्षणवादी उपायों की ओर मुड़ गई हैं और टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं. वहीं ज्यादातक देश अभी भी खुले और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि ग्लोबल ग्रोथ के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि टैरिफ के बढ़ते प्रयोग से वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंच सकता है.

जॉर्जीवा ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि, 'दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने साझेदारों के साथ अपने संबंधों में टैरिफ को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चुना है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाकी दुनिया ने इसका अनुसरण नहीं किया है, कम से कम अभी तक तो नहीं.'

सम्बंधित ख़बरें

IMF Pakistan Loan
PAK के हाथ में फिर कटोरा, IMF ने पहले डांटा... अब इतना पैसा देने को तैयार! 
4 good news in line for modi progress
महंगाई से IMF तक: Modi सरकार के लिए 4 बड़ी गुड न्यूज़ 
Good News For Indian Economy
रुकेगा नहीं भारत... US-China सब बहुत पीछे, IMF ने कहा- 'बनी रहेगी सबसे तेज इकोनॉमी' 
Good News For Modi Govt
महंगाई से ट्रेड डील तक... मोदी सरकार के लिए दो दिन में आईं 4 गुड न्यूज 
IMF On Indian Economy
IMF को भारत पर भरोसा... चीफ जॉर्जीवा बोलीं- 'ये बन रहा दुनिया का ग्रोथ इंजन...' 
Advertisement

191 देशों में से 3 टैरिफ के पक्ष में 
आईएमएफ चीफ ने आगे बताया कि IMF के 191 सदस्य देशों में से महज तीन देशों अमेरिका, चीन और कुछ हद तक कनाडा ने टैरिफ लगाने के लिए ज्यादा जोरदार कदम उठाए हैं. वहीं बाकी बचे 188 देशों ने कहा है, 'शुक्रिया, लेकिन नहीं.' इन सभी देशों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन के नियमों के तहत ही व्यापार जारी रखने का विकल्प चुना है. क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अपील की है कि वे एक खुली, निष्पक्ष और नियम-आधारित व्यापार प्रणाली की दिशा में काम करें.

भारत पर IMF को भरोसा
वैश्विक संगठन आईएमएफ की निदेशक ने भारत पर फिर से भरोसा जताते हुए कहा है कि Indian Economy दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अपने सुधार प्रयासों के कारण ग्लोबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक ओपन इकोनॉमी है और खुला, प्रतिस्पर्धी और सुधार-संचालित बने रहना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है. गौरतलब है कि IMF ने हाल ही में FY26 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.6% किया है. इसके साथ ही भारत को दुनिया के विकास के लिए ग्रोथ इंजन करार दिया था.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement