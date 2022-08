Syrma SGS Technologies IPO: लिस्टिंग से पहले इतना है GMP, आज अकाउंट में आ जाएंगे शेयर, जानें आपको मिला या नहीं

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी Syrma SGS Technologies का आईपीओ क्लोज हो चुका है. लंबे अंतराल के बाद मार्केट में आए इस इश्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है. यह आईपीओ 12 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान खुला और इसे 32.61 गुना सब्सक्राइब किया गया. इसके शेयर भी अलॉट हो चुके हैं और आज गुरुवार को ये सफल इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने पहले हैं. इसके बाद कल यानी शुक्रवार को Syrma SGS Technologies के शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्ट हो जाएंगे. इससे पहले ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम लगातार बढ़िया बना हुआ है. इससे यह संकेत मिल रहा है कि शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स को लंबे अंतराल के बाद इस आईपीओ से बढ़िया कमाई होने वाली है.

इतना बड़ा है यह आईपीओ

Syrma SGS Technologies के आईपीओ के लिए 209 रुपये से 220 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था. इस आईपीओ का कुल साइज 840 करोड़ रुपये है. इसके एक लॉट में 68 शेयर हैं, जिसका मतलब हुआ कि इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए कम से कम 14,960 रुपये लगाने की जरूरत थी. एक इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए बोली लगा सकता था यानी अधिकतम 1,94,480 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकता था. कंपनी के प्रमोटर्स में संदीप टंडन, जसबीर सिंह गुजराल, वीणा कुमारी टंडन और टैनकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. आईपीओ से पहले के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.78 फीसदी है.

आईपीओ को शानदार सब्सक्रिप्शन

इस आईपीओ को सभी कैटेगरी में बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है. 18 अगस्त को आईपीओ बंद होने तक इसे 32.61 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका था. रिटेल कैटेगरी में इसे 5.53 गुना सब्सक्राइब किया तो क्यूआईबी कैटेगरी में इसे 87.56 गुना और एनआईआई कैटेगरी में 17.50 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स में डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड शामिल हैं.

एक दिन बाद होगी लिस्टिंग

आईपीओ के शेयर 23 अगस्त को अलॉट किए गए. जिन्हें शेयर अलॉट नहीं हुए, उनके पैसों के रिफंड का प्रोसेस 24 अगस्त को शुरू हो गया. जिन इन्वेस्टर्स के बिड आईपीओ में सेलेक्ट होंगे, उनके डीमैट खाते में आज यानी 25 अगस्त को Syrma SGS Technologies के शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. इसके बाद 26 अगस्त को Syrma SGS Technologies के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे. आईपीओ वॉच के अनुसार, Syrma SGS Technologies का शेयर ग्रे मार्केट में 55 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. इस हिसाब से देखें तो Syrma SGS Technologies के शेयरों की लिस्टिंग 275 रुपये पर हो सकती है. इसका मतलब हुआ कि हर एक लॉट पर इन्वेस्टर्स को पहले दिन ही 3,740 रुपये की कमाई हो सकती है.

बीएसई पर ऐसे चेक करें स्टेटस (How to check Syrma SGS Technologies IPO allotment status on BSE)