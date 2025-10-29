नए CFO का ऐलान... फिर कंपनी का शेयर बना रॉकेट, आपके पास है ये स्टॉक?

सुजलॉन एनर्जी का शेयर बुधवार को फोकस में है और तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. कंपनी में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बाद ये एनर्जी स्टॉक रॉकेट बना हुआ है. खबर लिखे जाने तक ये 4 फीसदी उछलकर 58.78 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. दरअसल, कंपनी बोर्ड ने राहुल जैन को 15 दिसंबर से अपना नया ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (Suzlon CFO) नियुक्त किया है, जो कॉर्रपोरेट फाइनेंस में करीब 2 दशक का लंबा अनुभर रखते हैं.



कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा अनुभव

Suzlon Energy की ओर से बुधवार को एक स्टेटमेंट में राहुल जैन की सीएफओ पद पर नियुक्ति की जानकारी शेयर की गई. इससे पहले उन्होंने एसआरएफ में 17 साल बिताए हैं, जहां ग्रुप सीएफओ के रूप में भी काम किया है. उन्हें तकनीक का लाभ उठाकर और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करके कंपनी में फाइनेंशियल चेंज की पहल के लिए जाना जाता है. सुजलॉन सीईओ जेपी चालसानी ने कहा कि उनका अनुभव सुजलॉन को हाई ग्रोथ के अवसरों का लाभ उठाने में मददगार साबित होगा. कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट गिरीश तांती ने कहा कि यह नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई है, जबकि कंपनी ग्रोथ और चेंज के अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है

17 देशों में कंपनी का कारोबार

पुणे हेडक्वार्टर वाला सुजलॉन ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा नाम है. इसकी 17 देशों में 21 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता है. ये जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और भारत में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ सेंटर्स संचालित करता है और ग्लोबली करीब 8,100 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है. सीएफओ के पद पर अपनी नियुक्ति पर बात करते हुए राहुल जैन ने कहा कि सुजलॉन 1995 से भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम रहा है.उन्होंने अपने अनुभव से इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने की बात कही.

शेयर भागा, 79000Cr के पार MCap

एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी में शीर्ष नेतृत्व में हुए इस बदलाव का सीधा असर सुजलॉन के शेयर में तेजी के रूप में देखने को मिला. Suzlon Share शेयर मार्केट में कारोबार ओपन होने पर 56.44 रुपये पर खुला था और फिर अचानक ये 4 फीसदी से ज्यादा उछलकर 58.78 रुपये पर पहुंच गया. शेयर में आई इस तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटल भी उछला और 79,490 करोड़ रुपये हो गया. बता दें इस शेयर का 52 वीक का हाई 74.30 रुपये है.

Advertisement

5 साल में दिया मल्टीबैगर रिटर्न

भले ही बीते कुछ समय से सुजलॉन एनर्जी का शेयर सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन पिछले पांच साल में ये अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है. इस दौरान कंपनी के शेयर में पैसे लगाने वालों को ताबड़तोड़ 1633.13% का रिटर्न हासिल हुआ है. इस अवधि में सुजलॉन शेयर ने 3.35 रुपये से 58.07 रुपये तक का सफर तय किया है. वहीं बीते एक साल में ये 15 फीसदी के आस-पास फिसला है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----