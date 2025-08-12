Stock Market: तेज गिरावट के बाद बाजार का जोरदार कमबैक... ICICI-HDFC टूटे, इन 10 शेयरों ने दिखाया दम

शेयर बाजार (Stock Market) में करीब छह हफ्तों की सुस्ती के बाद सोमवार की जोरदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मंगलवार को जब मार्केट ओपन हुआ, तो इस पर ब्रेक लगा नजर आया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 180 अंक तक फिसल गया, लेकिन ये गिरावट कुछ मिनटों तक ही देखने को मिली और अचानक इंडेक्स जोरदार कमबैक करते हुए ग्रीन जोन में पहुंच गया. इस बीच जहां बैंकिंग शेयर (Banking Stocks) टूटते नजर आए, तो वहीं टेक महिंद्रा और टाटा स्टील जैसे शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे.

खुलते ही फिसला, फिर भागने लगा सेंसेक्स

बीएसई का सेंसेक्स मंगलवार को शेयर मार्केट (Share Market) ओपन होने के साथ अपने पिछले बंद 80,604.08 की तुलना में टूटकर 80,508.51 के लेवल पर खुला और कुछ देर रेड जोन में कारोबार करने के बाद अचानक इसकी चाल बदली गई और ये 150 अंक तक उछल गया. खबर लिखे जाने तक BSE Sensex 80,827 के लेवल पर कारोबार कर रहा था.

सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी इंडेक्स की भी चाल नजर आई और ये पिछले कारोबारी दिन के अपने बंद 24,585.05 की तुलना में मामूली गिरावट लेते हुए 24,563.35 के लेवल पर ओपन हुआ, इसके बाद ये 24,530 तक फिसला और फिर तेज रफ्तार के साथ भागने लगा. ये एनएसई इंडेक्स 24,661 पर कारोबार कर रहा था.

1336 शेयर ग्रीन, 860 रेड जोन में

एशियाई बाजारों में तेजी के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि, ये इतनी तेज नजर नहीं आई. लेकिन फिर बाजी पलटी नजर आई. शुरुआती कारोबार के दौरान जहां 1336 कंपनियों के शेयरों ने तेज शुरुआत की थी, तो वहीं 860 कंपनियों के स्टॉक्स गिरावट के साथ रेड जोन में ओपन हुए थे. इसके अलावा 154 शेयरों की स्थिति में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं दिखा.

बैंकिंग शेयर टूटे, इन 10 स्टॉक्स में तेजी

बाजार ओपन होने पर जहां Tata Steel, Bajaj Finserv, L&T, Hero MotoCorp और Jio Financial के शेयरों ने तेज शुरुआत की थी, तो वहीं ICICI Bank, HDFC Bank, Dr Reddy's Labs और Kotak Mahindra Bank के शेयर बिखरे नजर आए थे. इस बीच ICICI Bank 1.10%, HDFC Bank Share करीब 1 फीसदी फिसला, तो Kotak Bank के शेयर में भी लगभग इतनी ही गिरावट देखने को मिली. लार्जकैप में शामिल अन्य कंपनियों में BEL, Eternal, Trent के शेयरों में भी गिरावट आई.

इसके अलावा जो शेयर मंगलवार को दम दिखाते दिखे, उनमें लार्जकैप कंपनियों में शामिल TCS Share (1.55%), Tech Mahindra Share (1.44%), M&M Share (1.40%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल SJVN Share (4.70%), IGL Share (1.60%) की तेजी में दिखा. स्मॉलकैप शेयरों की बात करें, तो Yatra Share (13.60%), AWFIS Share (10.19%), Heranba Share (6.78%), TI Share (6.20%) और Indo Tech Share (5%) के तेजी लेकर कारोबार करते नजर आए.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

