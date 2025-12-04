scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

अचानक पलटी बाजी... Stock Market में गिरावट पर ब्रेक, इन 10 शेयरों ने दिखाया दम

Stock Market Surge: शेयर बाजार में जारी गिरावट पर सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन ब्रेक लगा नजर आया. शुरुआती कारोबार में सुस्ती के बाद अचानक सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी देखने को मिली है.

Advertisement
X
गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स-निफ्टी ने लगाई दौड़ (Photo: Reuters)
गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स-निफ्टी ने लगाई दौड़ (Photo: Reuters)

शेयर बाजार (Stock Market) में बीते कुछ दिनों से गिरावट का सिलसिला जारी था और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भी दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ लाल निशान पर ओपन हुए. कुछ देर रेड जोन में कारोबार करने के बाद अचानक बाजी पलटी नजर आई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयरों वाला Sensex गिरावट के साथ ओपन होने के बाद एकदम से 180 अंक से ज्यादा उछलकर कारोबार करने लगा, तो वहीं नेशनल स्ट़ॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 (Nifty) भी 50 अंक की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था. आईटी कंपनियों के शेयरों में आया उछाल बाजार को सपोर्ट करता नजर आया. 

सेंसेक्स-निफ्टी की बदली-बदली चाल 
गुरुवार को शेयर मार्केट में जब कारोबार की शुरुआत हुई, तो बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 85,106 की तुलना में 119 अंकों की गिरावट लेकर 84,987 के लेवल पर खुला और कुछ देर रेड जोन में ही कारोबार करता दिखा. लेकिन करीब आधे घंटे के कारोबार के बाद अचानक इसकी चाल बदल गई और ये इंडेक्स रेड से ग्रीन जोन में आ पहुंचा. खबर लिखे जाने तक BSE Sensex 180 अंक चढ़कर 85,297 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था. 

बात एनएसई के निफ्टी इंडेक्स की करें, तो इसकी चाल भी सेंसेक्स के जैसी ही नजर आई. अपने बुधवार के बंद 25,986 के मुकाबले मामूली गिरावट लेकर 25,981 पर खुले NSE Nifty ने पहले 25,938 तक गोता लगाया, फिर अचानक से इसकी रफ्तार तेज होती चली गई और ये इंडेक्स उछलकर 26,026 के लेवल पर जा पहुंचा. 

सम्बंधित ख़बरें

शेयर, फंड तो बस नाम के... इस ETF ने खेल कर दिया, 2025 में पैसा डबल!  
Stock Market Amid US-China Tension
सेंसेक्‍स 1000 अंक... रिकॉर्ड हाई के बाद क्‍यों टूटा बाजार? जानिए ये 4 कारण 
With a value of Rs 1.44 lakh crore, Reliance Industries (RIL) is the biggest bet of Life Insurance Corporation of India (LIC).
LIC ने इन 14 कंपनियों में लगाया है सबसे ज्‍यादा पैसा, देखें आपके पास कौन-कौन से शेयर 
These companies are well placed to outpace industry trends in CY26 on the back of diversified order books and sustained efforts to deepen presence across key international markets, Nuvama said.
कोई 10%... तो कोई 20% भागा, बिखरते बाजार में भी इन 10 शेयरों ने मचाया धमाल 
Physicswallah's stock remains 32.11 per cent above its initial public offering (IPO) issue price of Rs 109.
इस IPO से तीन दिन में 3.20 लाख की कमाई, अप्लाई के लिए उमड़े लोग... आज Last Day 
Advertisement

IT समेत इन Stocks ने दिखाया दम 
शेयर बाजार में अचानक लौटी के तेजी सबसे बड़ा हाथ आईटी कंपनियों के शेयरों का रहा, जिनमें गुरुवार को अच्छी तेजी देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी के साथ भागने वाले शेयरों में बीएसई लार्जकैप में TCS Share (1.92%), Tech Mahindra Share (1.90%), HCL Tech Share (1.60%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे.

इसके अलावा मिडकैप सेक्शन में शामिल Petronet Share (3.70%), LTTS Share (2.61%), Coforge Share (2%) और KPI Tech Share (1.90%) की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे. वहीं स्मॉलकैप कैटेगरी में शामिल कंपनियों में  Mukka Protine Share (14.10%), Neclife Share (13.11%) और Laxmi Dental Share (9%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे. 

इन शेयरों में आई गिरावट
बात गिरावट के साथ कारोबार करने वाले शेयरों की करें, तो लार्जकैप में Eternal Share (1.44%), Maruti Share करीब 1 फीसदी फिसलकर कारोबार कर रहा था. तो मिडकैप में Biocon Share (3.63%), Kaynes Share (2.81%), Power India Share (2.50%) और Ola Electric Share 1.84% की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement