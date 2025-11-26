Stock Market Rally: नहीं रुकेगा बाजार... फिर रिकॉर्ड की दहलीज पर मार्केट, इन 3 खबरों ने भरा जोश

भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी रैली आई है. सेंसेक्‍स 855 अंक चढ़कर 85442 के पार कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 272 अंक उछलकर 26157 पर था. बैंक निफ्टी में भी 646 अंकों से ज्‍यादा की तेजी देखी जा रही है. अब मार्केट बिल्‍कुल ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है.

यह तेजी तीन कारणों से आई है. सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन में युद्ध समाप्‍त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. दूसरा सबसे बड़ा कारण- दिंसबर 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीद बढ़ी है, क्‍योंकि अमेरिका के रिटेल सेल्‍स और कंज्‍युमर्स कॉन्फिडेंट जैसे इकोनॉमी डेटा कमजोर आए.

तीसरी सबसे बड़ी वजह- भारतीय रिजर्व बैंक भी रेट में कटौती कर सकता है, जिससे बैंकिंग सेक्‍टर्स समेत घरेलू बाजार को बल मिलेगा. यही बड़ी वजहें है कि अमेरिका से लेकर एशियाई मार्केट में शानदार तेजी देखी जा रही है. घरेलू मार्केट के सभी सेक्‍टर्स ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं. सबसे ज्‍यादा तेजी ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक, फार्मा और कंज्‍युमर सेक्‍टर में देखी जा रही है.

BSE के टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ आज एयरटेल के शेयरों में 2 फीसदी की गिरावट आई है, बाकी के सभी शेयर ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं. अडानी पोर्ट, ट्रेंट, टाटा स्‍टील, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स के शेयरों में 2 प्रतिशत तक की उछाल आई है.

निवेशकों की हुई तगड़ी कमाई

25 नवंबर को बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 469.41 लाख करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 473.65 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. यानी कि निवेशकों की वैल्‍यूवेशन में आज 4.24 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

किन शेयरों में सबसे ज्‍यादा उछाल?

Best Agrolife शेयर आज 16 फीसदी चढ़कर 350.25 रुपये पर पहुंच गया. इगरशी मोटर्स इंडिया मोटर्स के शेयर में आज 17 प्रतिशत की तेजी रही और यह 512.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था. रसल टेक के शेयर में आज 11 फीसदी की तेजी आई और यह 769.20 रुपये पर था.

इसी तरह, Lloyds Metals का शेयर 5 प्रतिशत चढ़कर 1,240.90 रुपये पर पहुंच गया. SAIL का शेयर 4 प्रतिशत चढ़कर 136 रुपये पर कारोबार कर रहा था. टाटा इन्‍वेस्‍टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर में 7 फीसदी, रिलायंस पावर के शेयर में 6 फीसदी, नैटको फार्मा के शेयर में 7 फीसदी की तेजी रही.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----