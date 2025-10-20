scorecardresearch
 

शेयर बाजार में आज निवेशकों की दिवाली... कमाए 4 लाख करोड़, 15% तक चढ़े ये स्‍टॉक्‍स!

शेयर बाजार में आज शानदार तेजी रही, जिस कारण निवेशकों ने मार्केट बंद होने तक करीब 4 लाख करोड़ रुपये की कमाई की. रिलायंस के शेयरों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. नतीजे अच्‍छे आने के बाद रिलायंस के शेयर 3 फीसदी से ज्‍यादा चढ़ गए.

दिवाली पर शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: AI Generated)
दिवाली पर शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: AI Generated)

दिवाली के मौके पर भारतीय शेयर बाजार ने शानदार तेजी दिखाई है. शुरुआती कारोबार में निफ्टी 25900 के पार पहुंच गया था, जबकि सेंसेक्‍स में 600 अंकों से ज्‍यादा की उछाल देखने को मिली थी. हालांकि कारोबार बंद होने पर इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली. निफ्टी 133 अंक चढ़कर 25843 और सेंसेक्‍स 411 अंक चढ़कर 84363 पर क्‍लोज हुआ. 

बैंक निफ्टी में 319 अंकों की उछाल रहा. हालांकि दिन के कारोबार के दौरान यह अपने ऑल टाइम हाई लेवल 58,261.55 पर पहुंच गया था. Nifty Bank में इस तेजी की वजह बैंकों के शानदार नतीजे और RBL Bank में Emirates NBD की 3 बिलियन डॉलर की डील रही. PSU से लेकर प्राइवेट और NBFC के शेयरों ने आज शानदार ग्रोथ दिखाई. 

एक्सिस बैंक 2.17 फीसदी, एसबीआई 1.97 फीसदी, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.63 फीसदी और पंजाब नेशनल बैंक 3.87 फीसदी चढ़कर क्‍लोज हुआ. कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक शेयर भी ग्रीन जोन पर बंद हुए. हालांकि ICICI Bank के शेयरों में 3 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट रही.  

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज स्‍टॉक ने किया कमाल
बीएसई टॉप 30 शेयरों की बात करें तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्‍ट्रीज ने नतीजे आने के बाद कमाल का प्रदर्शन किया. RIL 3.52% चढ़कर 1466.80 रुपये प्रति शेयर पर क्‍लोज हुआ. बजाज फिनसर्व के स्‍टॉक में 2.65 फीसदी की तेजी रही. भारती एयरटेल भी 1.95% चढ़कर बंद हुआ. बीएसई 30 के 11 शेयरों में गिरावट रही और 19 शेयर तेजी पर बंद हुए. 

निवेशकों की वेल्‍थ में 4 लाख करोड़ का इजाफा 
पिछले बंद पर बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 466.92 लाख करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 4,69.73 लाख करोड़ रुपये पर क्‍लोज हुआ. इसका मतलब है कि निवेशकों की वैल्‍यूवेशन में करीब 4 लाख करोड़ का इजाफा हुआ. 

15% चढ़े ये शेयर 
बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्‍यादा तेजी साउथ इंडियन बैंक शेयर में रही, जो 15.56 फीसदी चढ़कर 37.73 रुपये पर क्‍लोज हुआ. इसके बाद सीएट के शेयरों में 12.63 फीसदी की तेजी आई. DCB Bank 12.21 फीसदी चढ़ा, एयू स्‍मॉल फाइनेंस और RBL बैंक 9 फीसदी से ज्‍यादा उछले. सीएसबी बैंक शेयर में 8 फीसदी की तेजी रही. एमआरपीएल में 7 फीसदी, रेडिको खेतान शेयर में 4 फीसदी, फेडरल बैंक में 7 फीसदी की तेजी रही. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

