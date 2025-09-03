शेयर बाजार की बदली-बदली चाल, कभी ग्रीन... तो अगले ही पल लाल, ये हैं टॉप-10 स्टॉक

शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार की सुस्त शुरुआत हुई. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स मामूली बढ़त लेकर ग्रीन जोन में खुले, लेकिन महज दो मिनट के भीतर ही ये फिसल गए और गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आने लगे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां 140 अंक फिसलकर 80,004 के लेवल पर आ गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 24,600 के नीचे आ गया.

हालांकि, ये गिरावट कुछ देर में फिर तेजी में बदल गई और दोनों इंडेक्स फिर से बढ़त के साथ कारोबार करने लगे. इस बीच शुरुआती कारोबार में बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक अपने पिछले बंद के मुकाबले टूटकर ओपन हुए, तो वहीं टाटा स्टील और बीईएल जैसे शेयरों ने तेज शुरुआत की.

तेज ओपनिंग, फिर अचानक फिसले इंडेक्स

शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत में बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,157.88 की तुलना में तेजी लेते हुए 80,295.99 के लेवल पर खुला, लेकिन फिर अगले ही पल तेजी से फिसलते हुए 80,004.60 के स्तर पर आ गया. इसके बाद सेंसेक्स की चल फिर बदली और ये उछलकर 80,317 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आने लगा.

बात एनएसई के निफ्टी इंडेक्स की करें, तो इसकी भी चल सेंसेक्स के जैसी ही नजर आई और ये अपने पिछले बंद 24,579.60 के लेवल से उछलकर 24,616.50 पर ओपन हुआ. इसके बाद 50 शेयरों वाला ये इंडेक्स फिसलकर 24,533.20 पर आ गया और फिर उछलते हुए 24,630 पर कारोबार करता हुआ दिखाई देने लगा.

