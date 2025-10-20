scorecardresearch
 

Stock Market On Diwali: आज है दिवाली... लेकिन शेयर बाजार नहीं रहेगा बंद, दिनभर होगा कारोबार

Stock Market में आज दिवाली के पर्व पर भी आम दिनों की तरह ही कारोबार होगा. निवेशक सेंसेक्स-निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकेंगे, जबकि बाजार में परंपरागत मुहुर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी.

दिवाली के मौके पर भी आज शेयर बाजार ओपन (Photo: AI Generated)

देश में आज दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है, अक्सर इस पर्व पर शेयर बाजार बंद रहता था. लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि Diwali के मौके पर शेयर मार्केट में कारोबार जारी रहेगा और वो भी पूरे दिन. यानी आम दिनों की तरह ही सेंसेक्स-निफ्टी में ट्रेडिंग होगी. दरअसल, ऐसा इसलिए है क्योंकि बीएसई और एनएसई की शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट में Diwali Stock Market Holiday मंगलवार 21 अक्टूबर को घोषित है और मुहुर्त ट्रेडिंग भी कल ही होगी. 

BSE-NSE की लिस्ट में तस्वीर साफ 
इस साल शेयर बाजार निवेशकों दरअसल, इसलिए कन्फ्यूज हैं, क्योंकि दिवाली दो दिन 20-21 अक्टूबर को पड़ रही है. जहां देश में 2025 की दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जा रही है, लेकिन शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर भी आज शेयर बाजार में कोई छुट्टी नहीं है. बीएसई या एनएसई की वेबसाइट पर जाकर 2025 में शेयर बाजार की छुट्टियों की लिस्ट देखें, तो यहां पर सारा भ्रम खत्म हो जाता है. 

बीएसई की वेबसाइट bseindia.com पर 'ट्रेडिंग हॉलिडेज सेक्शन में जाने पर अक्टूबर महीने तीन शेयर मार्केट हॉलिडे नजर आते हैं. इनमें पहला 2 अक्टूबर 2025 (महात्मा गांधी जयंती/दशहरा) है, जो निकल चुका है. वहीं अगला 21 अक्टूबर 2025 दिवाली लक्ष्मी पूजन और 22 अक्टूबर 2025 दिवाली बलिप्रतिपदा हैं. इसका मतलब है कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार आम दिनों की तरह खुला रहेगा.

शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग भी कल 
जैसा कि शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी कल और परसों रहेगी, तो मार्केट में पारंपरिक Muhurat Trading 2025 भी 21 अक्टूबर को होगी. खास बात ये है कि जहां इस बीच दिवाली दिन को लेकर बदलाव देखने को मिल रहा है, तो चलन से हटकर, मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगा, जो अब तक आमतौर पर शाम को आयोजित किया जाता था. 

शुक्रवार को बाजार में आई थी तूफानी तेजी
पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली थी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 83,467.66 की तुलना में जोरदार तेजी के साथ खुलने के बाद अंत में 484.53 अंक चढ़कर 83,952.19 पर क्लोज हुआ था. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी अपने पिछले कारोबारी बंद 25,585.30 के मुकाबले बढ़कर ओपन हुआ था और अंत में 124.55 अंक चढ़कर 25,709.85 पर क्लोज हुआ था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

