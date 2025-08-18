बहुत दिनों बाद शेयर बाजार में लौटे अच्छे दिन... PM Modi के ऐलान से बमबम सेंसेक्स, 1100 अंकों की उछाल

शेयर बाजार (Share Market) में सोमवार को केंद्र सरकार के जीएसटी में बदलाव को लेकर किए गए ऐलान का साफ असर दिखा और सेंसेक्स-निफ्टी की तूफानी शुरुआत हुई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स (BSE Sensex) खुलने के साथ ही 1100 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया. इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी (NSE Nifty) ने भी दम दिखाया और ओपनिंग के साथ ही 350 अंक चढ़कर 25,000 के आंकड़े पर पहुंच गया. शुरुआती कारोबार में मारुति, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली.

रॉकेट की तरह भागे सेंसेक्स-निफ्टी

सोमवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होते ही दोनों इंडेक्स रॉकेट की तरह भागने लगे. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,597.66 की तुलना में चढ़कर 81,315 पर ओपन हुआ और फिर अचानक मिनटों में ही 1100 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाते हुए 81,713.30 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया. वहीं एनएसई का निफ्टी-50 भी अपने पिछले बंद 24,631.30 के लेवल से उछलकर 24,938.20 पर खुला और कुछ ही देर में सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए 350 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 25,000.80 के स्तर पर पहुंच गया.

GST ऐलान के बाद मिल रहे थे संकेत

बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा जीएसटी में बड़े बदलाव की घोषणा करने के बाद इसका असर शेयर बाजार पर दिखने के उम्मीद जताई जा रही थी. GST रिफॉर्म के प्रस्ताव में ज्‍यादातर वस्तुओं को दो मुख्य स्लैब 5% और 18% के तहत रखने का सुझाव दिया गया है, जबकि तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी कुछ वस्तुओं पर 40% की भारी टैक्‍स रेट लगाने का प्रस्‍ताव है. और सोमवार को जब मार्केट ओपन हुआ, तो सेंसेक्स-निफ्टी ने खुलते ही छलांग लगा दी. इससे पहले ग्लोबल संकेत भी बाजार में तेजी के पक्ष में थे और गिफ्ट निफ्टी के साथ ही तमाम एशियाई बाजार में ग्रीन जोन में कारोबार हो रहा था.

ताबड़तोड़ भागने लगे ये बड़े शेयर

Stock Market में तेजी के बीच लार्जकैप कंपनियों में शामिल Maruti Share (7.27%), Bajaj Finance Share (6%), Bajaj Finserv Share (4.66%), M&M Share (4.58%), Trent Share (3.82%), HUL Share (3.36%), Tata Motors Share (2.40%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था.

इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स ने भी खुलते ही दौड़ लगा दी. Axis Bank Share (1.80%), Kotak Bank (1.75%), ICICI Bank (1.70%), HDFC Bank (1.50%) उछलकर ट्रेड कर रहे थे. तो वहीं देश की सबसे मूल्यवान कंपनी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर (Reliance Share) भी 1.30% की तेजी के साथ नजर आया. Tata Steel, Adani Ports में भी करीब 1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई.

मिडकैप-स्मॉलकैप में भी बल्ले-बल्ले

बीएसई के लार्जकैप की तरह ही मिड और स्मॉलकैप में भी हरियाली नजर आई. Midcap में शामिल NIACL Share (7.66%), Ashok Leyland Share (6.56%), Endurance Share (6.41%), Voltas Share (6.30%), Whirlpool Share (5.86%) भागा, तो वहीं स्मॉलकैप में शामिल कंपनियों पर नजर डालें, तो यहां पर Green Power Share (11.99%), IFB India Share (10.85), Amber Share (8.18%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे.

