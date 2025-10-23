scorecardresearch
 

Stock Market Rally: ट्रंप ने दिया गुड सिग्नल, और शानदार तेजी पर मार्केट... ये स्‍टॉक बने रॉकेट

शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है. निफ्टी 26000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि सेंसेक्‍स 85000 के ऊपर पहुंच चुका है. यह तेजी अमेरिका से डील की संभावना बनने के बाद आई है.

शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: File/ITG)
भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी आई है, क्‍योंकि कल अमेरिका से भारत के लिए एक गुड न्‍यू आई. निफ्टी 26000 के ऊपर खुला है, जबकि सेंसेक्‍स 85000 के ऊपर ओपेन हुआ. हालांकि अभी 605.69 चढ़कर 85,032.03 पर कारोबार कर रहा है. वहीं निफ्टी 160 अंक चढ़कर 26000 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिख रहा है. आईटी सेक्‍टर ने शानदार प्रदर्शन किया है. यह करीब 2 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा है. 

BSE टॉप 30 शेयरों की बात करें तो 29 शेंयरों में शानदार तेजी आई है, जबकि 1 शेयर गिरावट पर हैं. इंफोसिस के शेयर में शानदार तेजी आई है. यह 3 फीसदी ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है. सिर्फ जोमैटो के शेयर में ही मामूली गिरावट देखी जा रही है. 

आईटी शेयरों में शानदार तेजी

IT शेयरों में आज गजब की तेजी देखी जा रही है. इंफोसिस में 3 फीसदी की तेजी, HCL TEch के शेयर में 2.50 फीसदी की तेजी आई है. इसके अलावा, टीसीएस के शेयर में 1 फीसदी से ज्‍यादा का उछाल देखा जा रहा है. 

अमेरिका से गुड सिग्‍नल 
खबर है कि अमेरिका से भारत की ट्रेड डील होने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका भारत पर 50 फीसदी टैरिफ को घटाकर 15 फीसदी तक लगाने वाला है. अगर ऐसा होता है तो शेयर बाजार में और भी तेजी आ सकती है. खैर आज इसी सेंटीमेंट को लेकर बाजार में तेजी देखी जा रही है. इसके अलावा, खबर यह भी है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध खत्‍म होने वाला है. 

