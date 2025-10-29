शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखी जा रही है.बुधवार को BSE Sensex 435 अंक चढ़कर 85065 लेवल पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 146 अंक उछलकर 26080 लेवल पर करोबार कर रहा था. बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की उछाल आई है. BSE टॉप 30 शेयरों में से 21 शेयर उछाल पर कारोबार कर रहे थे, जबकि 9 स्टॉक में गिरावट देखने को मिली.
अडानी पोर्ट, एनटीपीसी और पावरग्रिड जैसे शेयर 3 फीसदी तक चढ़कर कारोबार कर रहे थे, जबकि BEL, जोमैटो और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 1.50 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई. बीएसई पर 4,173 एक्टिव शेयरों में से 2,372 शेयर उछाल पर थे और 1,630 शेयर गिरावट पर कारोबार करते हुए दिखाई दिए . 171 का कारोबार अनचेंज रहा.
161 शेयर 52 सप्ताह के हाई लेवल पर थे और 64 शेयर 52 सप्ताह के लो लेवल पर. 173 शेयरों में अपर सर्किट रहा और 150 शेयरों ने लोअर सर्किट टच किया.
आज क्यों आई शेयर बाजार में तेजी?
अडानी के शेयरों में अच्छी तेजी
अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज 11.50 फीसदी चढ़कर 1100 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है. इसके अलावा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में 5 प्रतिशत, Adani Total Gas के शेयर में भी 5%, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में आज करीब 3 फीसदी, Adani Power के शेयर में 2 फीसदी और अडानी पोर्ट के शेयर में 2.5 फीसदी की तेजी आई है.
15% तक चढ़ा ये शेयर
Blue Dart Express के शेयर में आज 14.41 फीसदी की तेजी आई है, जो 6,335 रुपये पर कारोबार कर रहा है. रिलायंस पावर के शेयर में 7 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है ओर अडानी ग्रीन के शेयर में 11.50 फीसदी की तेजी आई है.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)