Stock Market Rally: ये 5 बड़े कारण... शेयर बाजार में आई शानदार तेजी, इन स्‍टॉक्‍स में उछाल

शेयर बाजार में आज अच्‍छी तेजी देखी जा रही है. अमेरिकी फेड रिजर्व बैंक द्वारा 0.25 फीसदी रेट कटौती की उम्‍मीद और अन्‍य वजहों से सेंसेक्‍स, निफ्टी में तेजी है.

शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: AI Generated)
शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखी जा रही है.बुधवार को BSE Sensex 435 अंक चढ़कर 85065 लेवल पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 146 अंक उछलकर 26080 लेवल पर करोबार कर रहा था. बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की उछाल आई है. BSE टॉप 30 शेयरों में से 21 शेयर उछाल पर कारोबार कर रहे थे, जबकि 9 स्‍टॉक में गिरावट देखने को मिली. 

अडानी पोर्ट, एनटीपीसी और पावरग्रिड जैसे शेयर 3 फीसदी तक चढ़कर कारोबार कर रहे थे, जबकि BEL, जोमैटो और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 1.50 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई. बीएसई पर 4,173 एक्टिव शेयरों में से 2,372 शेयर उछाल पर थे और 1,630 शेयर गिरावट पर कारोबार करते हुए दिखाई दिए . 171 का कारोबार अनचेंज रहा. 

161 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई लेवल पर थे और 64 शेयर 52 सप्‍ताह के लो लेवल पर. 173 शेयरों में अपर सर्किट रहा और 150 शेयरों ने लोअर सर्किट टच किया. 

आज क्‍यों आई शेयर बाजार में तेजी? 

  1. ब्‍याज दर कटौती: अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक 29 अक्‍टूबर को अपने ब्‍याज दर में रुख स्‍पष्‍ट करेगा. उम्‍मीद की जा रही है कि ब्‍याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है, जिस कारण बाजार में तेजी दिखाई दे रही है. 
  2. ट्रेड डील की उम्‍मीद: अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत से जल्‍द ट्रेड डील करने की उम्‍मीद जताई है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है. 
  3. विदेशी निवेशकों की खरीद: FII बिकवाली के बाद अब भारतीय बाजार में ज्‍यादा खरीदारी कर रहे हैं. वे मंगलवार को भी बायर थे. उन्होंने शुद्ध रूप से 10,339.80 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. 
  4. ग्‍लोबल शेयर बाजारों में तेजी: दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट तेजी पर दिखाई दिए. साथ ही अमेरिकी मार्केट में भी पॉजिटिव संकेत मिले हैं. 
  5. कच्‍चे तेल के भाव में गिरावट: ब्रेंट क्रूड 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.35 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर है. कच्‍चे तेल की कीमत में गिरावट भारतीय बाजार के लिए पॉजिविट संकेत हैं, क्‍योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल का इम्‍पोर्ट करता है. 

अडानी के शेयरों में अच्‍छी तेजी
अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज 11.50 फीसदी चढ़कर 1100 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है. इसके अलावा, अडानी एनर्जी सॉल्‍यूशंस के शेयर में 5 प्रतिशत, Adani Total Gas के शेयर में भी 5%, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में आज करीब 3 फीसदी, Adani Power के शेयर में 2 फीसदी और अडानी पोर्ट के शेयर में 2.5 फीसदी की तेजी आई है.

15% तक चढ़ा ये शेयर 
Blue Dart Express के शेयर में आज 14.41 फीसदी की तेजी आई है, जो 6,335 रुपये पर कारोबार कर रहा है. रिलायंस पावर के शेयर में 7 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी आई है ओर अडानी ग्रीन के शेयर में 11.50 फीसदी की तेजी आई है.
 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
