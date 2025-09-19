शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्‍स और निफ्टी लाल निशान पर क्‍लोज हुए. सेंसेक्‍स 387 अंक टूटकर 82626 पर क्‍लोज हुआ तो वहीं निफ्टी 96 अंक टूटकर 25327 पर बंद हुआ. Nifty Bank में भी 268 अंकों की गिरावट रही. PC ज्‍वेलर्स, पीरामल इंटरप्राइजेज जैसे शेयरों में ज्‍यादा गिरावट देखने को मिली.

बीएसई टॉप 30 शेयरों की बात करें तो 11 शेयरों में उछाल देखने को मिली और बाकी 19 शेयर गिरावट पर रहे. इसमें सबसे ज्‍यादा HCLtech, ICICI Bank, टाइटन के शेयरों में रही. वहीं अडानी पोर्ट और एसबीआई जैसे स्‍टॉक में 1 प्रतिशत की तेजी आई.

अडानी स्‍टॉक में रैली

निफ्टी में गिरावट को कुछ हद तक अडानी ग्रुप के शेयरों ने संभाला. अडानी ग्रुप के लगभग सभी शेयर तेजी पर बंद हुए. अडानी पावर में सबसे ज्‍यादा तेजी रही, जो 12.36 फीसदी चढ़कर 709 रुपये पर बंद हुए. इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेज, ग्रीन एनर्जी और एनर्जी सॉल्‍यूशन के शेयरों में भी 5 फीसदी तक की उछाल रही. अडानी के शेयरों में यह तेजी सेबी द्वारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर क्लीन चिट देने के बाद आया है.

इसके अलावा, हुंडई मोटर्स, स्विगी, नेटवेब टेक्‍नोलॉजी के शेयर भी 10 प्रतिशत तक उछलकर बंद हुए. अनुप इंजीनियरिंग के शेयर में 11.33 फीसदी की उछाल रही.

तेजी से टूट गए ये शेयर

मार्केट बंद होने के दौरान PC ज्‍वेलर्स के शेयर में 6 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके अलावा, Cemindia Projects, Paisalo Digital, पीरामल इंटरप्राइजेज के शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली्. सिग्‍नेचर ग्‍लोबल, अतुल और इंडियामार्ट के शेयर में 3 फीसदी तक की गिरावट आई है.

क्‍यों आई ये गिरावट

पिछले कुछ दिनों से भारत के प्रति ट्रंप के तेवर नरम दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में सवाल तो यह भी है कि आखिर क्‍यों‍ आज गिरावट आई है. एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि सप्‍ताह के आखिरी दिन भारी बिकवाली के कारण शेयर बाजार में गिरावट आई है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी स्‍टॉक में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

