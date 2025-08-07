scorecardresearch
 

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़त जारी, गोल्ड का रेट आज भी 1 लाख के पार

Gold Rate Today: इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई है. सोना एक बार फिर एक लाख के पार पहुंच गया है.

Advertisement
X
Gold-Silver Price Today (Representational Image)
Gold-Silver Price Today (Representational Image)

सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से बढ़त का सिलसिला जारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 07 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख, 1 हजार के करीब पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता  बुधवार शाम के रेट गुरुवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     100452 100904 452 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      100050 100500 450 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      92014 92428 414 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      75339 75678 339 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      58764 59029 265 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      113485 114505 1020
 रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 100500 रुपये है, जो बुधवार को 100050 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 92428 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 92014 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 75678 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 59029 रुपये है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Jewelry (Representational Image)
फिर एक लाख के पार पहुंचा सोना, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट 
Gold-Silver rate (Representational Image)
सोने-चांदी ने फिर मारी उछाल, 1 लाख के करीब पहुंचा गोल्ड, जानें आज का रेट 
Sujay Kapur Mother Rani Kapur
संजय कपूर की ₹30,000 करोड़ की विरासत का वारिस कौन? मौत, विवाद और कानूनी जंग की पूरी कहानी 
Gold Rate
Gold खरीदने का सोच रहे हैं? जान लीजिए- एक हफ्ते में सोना सस्ता हुआ या महंगा 
Gold Silver Rate
हफ्ते के आखिरी दिन सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें क्या हैं 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट 
Advertisement

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 114505 रुपये किलो है, जो बुधवार को 113485 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement