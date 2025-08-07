Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़त जारी, गोल्ड का रेट आज भी 1 लाख के पार

सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से बढ़त का सिलसिला जारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 07 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख, 1 हजार के करीब पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता बुधवार शाम के रेट गुरुवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 100452 100904 452 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 100050 100500 450 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 92014 92428 414 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 75339 75678 339 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 58764 59029 265 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 113485 114505 1020

रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 100500 रुपये है, जो बुधवार को 100050 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 92428 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 92014 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 75678 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 59029 रुपये है.

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 114505 रुपये किलो है, जो बुधवार को 113485 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

